港乒復操備戰大滿貫 李靜下半年培育新血 覓港隊接棒人

港乒未能連續兩屆奧運摘牌而回，且今屆歐洲球手異軍突起，包括手持六邊形球拍的瑞典隊好手摩賈德更在男單贏得銀牌，打破國家隊近20年包攬金銀牌的強勢。黃鎮廷對此表示：「在比賽用球的材料出現改動後，近5、6年歐洲及其他洲的水平都提升得非常快，全世界的水平得以慢慢拉近。」不過他又認為此趨勢對乒乓球發展有益，並相信這可督促自己從技術和心理上有更高的進步空間，「我也要盡力去跟住趨勢，與世界乒壇的球員對抗」。而他與杜凱琹又透露完成奧運之旅後近期正休假陪伴家人，將在本周重投訓練，並會先集中備戰下月26日在北京展開、歷來第3個大滿貫的首屆WTT中國大滿貫。至於總教練李靜則表示將在下半年提攜更多年輕球手，盼為港隊培養「接棒人」。

杜凱琹期待月底與國手見面

國家隊代表團擬於本月29至31日訪港，雖暫未知會否如有上次訪港之行中，國家隊好手與港將組隊進行友賽的環節，但港隊眾將仍表期盼。杜凱琹表示：「平日見到他們壓力很大，能夠在相對輕鬆的氛圍下見面十分期待。」而黃鎮廷則大讚已在奧運累積6金的男單名將馬龍是「歷史第一人」。

此外，昨日活動氛圍熱烈，港隊眾將對球迷的合照簽名要求來者不拒，香港乒乓總會主席余國樑亦有現身。一名與黃鎮廷切磋數板的9歲小球迷連同學表示：「他的球技特別穩定，出戰奧運不容易，能夠與他打球很開心。」