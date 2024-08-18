港乒復操備戰大滿貫 李靜下半年培育新血 覓港隊接棒人

【明報專訊】一連兩日假荃新天地2舉辦的恒生乒乓球學院 「乒乓嘉年華」昨展開，早前戰畢巴黎奧運的香港乒乓球隊將帥現身與約百名市民近距離互動。其中在混雙取第4的「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹透露將於本星期恢復訓練，並集中備戰下月底的WTT中國大滿貫等賽。而港隊總教練李靜則表明將在下半年提攜更多年輕球手，為港隊培養接班人。
港乒未能連續兩屆奧運摘牌而回，且今屆歐洲球手異軍突起，包括手持六邊形球拍的瑞典隊好手摩賈德更在男單贏得銀牌，打破國家隊近20年包攬金銀牌的強勢。黃鎮廷對此表示：「在比賽用球的材料出現改動後，近5、6年歐洲及其他洲的水平都提升得非常快，全世界的水平得以慢慢拉近。」不過他又認為此趨勢對乒乓球發展有益，並相信這可督促自己從技術和心理上有更高的進步空間，「我也要盡力去跟住趨勢，與世界乒壇的球員對抗」。而他與杜凱琹又透露完成奧運之旅後近期正休假陪伴家人，將在本周重投訓練，並會先集中備戰下月26日在北京展開、歷來第3個大滿貫的首屆WTT中國大滿貫。至於總教練李靜則表示將在下半年提攜更多年輕球手，盼為港隊培養「接棒人」。
杜凱琹期待月底與國手見面
國家隊代表團擬於本月29至31日訪港，雖暫未知會否如有上次訪港之行中，國家隊好手與港將組隊進行友賽的環節，但港隊眾將仍表期盼。杜凱琹表示：「平日見到他們壓力很大，能夠在相對輕鬆的氛圍下見面十分期待。」而黃鎮廷則大讚已在奧運累積6金的男單名將馬龍是「歷史第一人」。
此外，昨日活動氛圍熱烈，港隊眾將對球迷的合照簽名要求來者不拒，香港乒乓總會主席余國樑亦有現身。一名與黃鎮廷切磋數板的9歲小球迷連同學表示：「他的球技特別穩定，出戰奧運不容易，能夠與他打球很開心。」