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體育

利物浦首擊征葉士域治 今夏仍未增兵 史諾謝高普留強陣

【明報專訊】英超今晚接戰，上季亞軍阿仙奴及季軍利物浦亮相，分別主場迎戰狼隊和作客「升班馬」葉士域治。「紅軍」今夏轉會窗雖暫有出無入，但新帥史諾為前領隊高普留下一支強隊感幸運，並讚日本國腳中場遠藤航季前表現佳，故西班牙國腳蘇比文迪拒絕來投亦沒相干。

阿仙奴迎狼隊 阿迪達激勵再爭冠

紅軍今夏雖仍未添兵，卻在季前熱身賽錄得4勝1和1負，史諾歸功前帥高普道：「他留下一支好球隊給我。我們不用太多改變，因一切都在良好狀况。我是幸運兒，球員們已熟悉利物浦的風格。」他又提及傳言離隊的遠藤航在季前比賽表現很好，所以即使皇家蘇斯達中場蘇比文迪拒絕來投也問題不大。至於對手葉士域治賽前獲喜訊，英國著名男歌手Ed Sheeran已購入球會1.4%股分，但不會加入董事局。

同日上季亞軍阿仙奴迎戰狼隊時，除有守將富安健洋及基蘭泰亞尼因傷缺陣，後衛祖利安添巴亦上陣成疑，令辛真高有望披甲任左閘。「廠」領隊阿迪達昨提及球隊已無緣英超冠軍21年，「我們需要那種痛苦和渴望來實現目標」。

至於上季第4名的阿士東維拉作客韋斯咸時，需提防敵軍新兵德國隊前鋒富克洛強攻；紐卡素在主場對修咸頓賽前，確認上季涉賭波罪成被罰停賽10個月的中場辛度東拿利在本月27日復出。

此外，熱刺下周二凌晨對李斯特城前夕，有中場比蘇馬網上直播時因違法吸笑氣被罰內部停賽，該隊昨與般尼19歲法國翼鋒奧杜拔簽約4年。

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