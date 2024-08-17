意甲開幕 國米將帥續約穩定求衛冕 莫拉達助米蘭左右大局 雷斯投祖雲暫成標王

國際米蘭上季出現中國蘇寧集團未能償還對美國橡樹資本的債務，結果後者在5月接管蘇寧所有的國米股份，而事件最終無阻球隊第20次封王。

伊朗射手泰尼米加盟添攻力

會方高層目前以穩為先，先以新約綁住教練施蒙尼恩沙基和中場主力尼高路巴列拿，日前再與拿達路馬天尼斯簽新約至2029年，此子今夏助阿根廷隊衛冕美洲國家盃及以5球成為神射手。國米同時買斷上季借將中場大衛法迪斯及中鋒阿拿奧杜域，又分別從明晨對手主隊熱拿亞及博洛尼亞，收購門將祖斯馬天尼斯和中場卡路士奧古士圖，加上分別約滿拿玻里和波圖的中場施連斯基及伊朗隊前鋒泰尼米以自由身來投，人腳上仍具衛冕實力。

由葡萄牙籍方辛卡任新帥的AC米蘭則從馬德里體育會羅致艾華路莫拉達，這名今夏以隊長身分帶領西班牙隊揚威歐洲國家盃的鋒將，將取代離隊的基奧特掛帥，而他季內倒戈祖雲達斯勢成焦點。

此外，米蘭在明晨主場迎戰拖連奴前已簽入後衛史達軒查柏夫洛域和艾馬遜，並勢將以轉會費總值2500萬歐元（約2.14億港元），與來自法甲摩納哥的法國隊中場尤素夫科芬拿簽約4年。

迪基亞賦閒1年首擊碰鈴木彩艷

有新教頭莫達上任的祖雲達斯，已分別從阿士東維拉及尼斯收購巴西隊的杜格拉斯雷斯和法國隊名宿杜林次子卡夫蘭杜林，並令前者暫成意甲轉會窗「標王」，又向阿特蘭大中場古普美拿斯及費倫天拿翼鋒尼高拉斯干沙利斯打主意。

至於費倫天拿明晨作客或有新兵門將迪基亞「地標」，與主隊「升班馬」帕爾馬的新加盟日本國腳鈴木彩艷鬥把關技術。33歲的迪基亞因去夏約滿曼聯後賦閒一季，目前狀態成謎。