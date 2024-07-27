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體育
2024年8月17日星期六
港隊下周六征巴黎殘奧 張沅冀伙梁育榮硬地滾球衝牌 泳將陳睿琳以何詩蓓自勉
殘奧版弗里吉登陸添馬公園 讓公眾打卡為港將打氣
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巴奧體操銅牌被褫奪 婕莉絲發文稱遭種族歧視表心碎
體壇快訊：嘉奧芙辛賽次圈出局
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意甲開幕 國米將帥續約穩定求衛冕 莫拉達助米蘭左右大局 雷斯投祖雲暫成標王
利物浦首擊征葉士域治 今夏仍未增兵 史諾謝高普留強陣
阿積士歐霸外超長極刑戰險勝晉級 40歲門神5撲做功臣
足壇快遞：巴塞訪華倫6將未註冊
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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