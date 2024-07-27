網總推港系列賽 下月底首辦WTA125賽

國手王薔張帥落實訪港

去年疫情緩和後，多項國際網壇賽事重返香港上演。網總去年10月舉行WTA 250級，以及在今年1月舉行ATP 250級的香港網球公開賽。網總公布的一系列香港網球公開賽中，確定將於9月30日至10月6日首次舉辦WTA 125級賽，首輪確認參賽陣容包括國手王薔和張帥，以及港隊代表胡可澄、伍曼瑩和梁筠彤。

另一WTA賽事250級賽將緊接10月26至11月3日上演，除了去年女單封后的加拿大籍球手費蘭迪絲落實參戰捍衛冠軍頭銜，2021年曾在美國公開賽以外圍賽球手締造奪冠神話的英籍球手拉度簡露也落實首度來港參賽。至於本地女單排名前二的港將張瑋桓和王康怡，將兼戰125和250級賽。

另一方面，今年12月29日至翌年1月5日壓軸上演的ATP 250賽，則有上屆男單冠軍俄將羅比夫落實參戰。