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體育

亞冠盃2理文遇3東南亞隊 曾昭達：抽籤理想

【明報專訊】亞洲球會賽事今季起改制下，第2級別的亞冠盃2（前稱亞冠聯）昨午在馬來西亞吉隆坡舉行分組賽抽籤。上季港超冠軍理文被編入G組，面對泰甲（T1）曼谷聯等3支東南亞球隊；香港足總盃冠軍東方則在E組硬撼日職勁旅廣島三箭及澳職球隊FC悉尼。

東方硬撼廣島三箭FC悉尼

今季亞洲賽分為頂級賽事的亞冠精英聯賽、次級賽事的亞冠2（ACL2），以及第3級別的亞協挑戰聯賽。香港今季在ACL2獲分兩個分組賽席位，參賽球隊為理文及東方。分組賽續劃分東、西亞賽區，理文列東亞區第3檔次被編入G組，同組3隊對手均來自東南亞，分別為日前在亞冠精英聯外圍賽互射12碼負中超山東泰山的曼谷聯，其餘兩隊為越南甲組冠軍南定及新加坡的淡濱尼流浪；東方列第4檔次在E組將硬撼上季日職季軍廣島三箭、澳洲足總盃冠軍FC悉尼及菲律賓聯賽盟主卡雅。港將梁諾恆效力的中超浙江隊在F組將遇泰國的泰港、新加坡聯賽亞軍獅城水手及印尼甲組冠軍萬隆。

理文主帥曾昭達稱，能夠避開日、韓球隊及免長途跋涉作客澳洲，形容結果理想。他強調同組3隊實力不容忽視，目標是盡全力爭出線，「每隊都在所屬聯賽證明是奪冠分子，會好好部署每支對手」。ACL2分組賽下月17日起展開，以雙循環形式踢6仗，每組首、次名出線16強。

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