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體育

港隊下周六征巴黎殘奧 張沅冀伙梁育榮硬地滾球衝牌 泳將陳睿琳以何詩蓓自勉

【明報專訊】巴黎殘奧本月28日揭幕，中國香港代表團昨午在香港體育學院分享備戰情况，其中將首戰殘奧的硬地滾球女將張沅，期待與殘奧3金得主梁育榮在混合雙人比賽力爭獎牌；至於在上屆東京殘奧100米蝶式得第4的20歲泳將陳睿琳，冀以剛於巴黎奧運奪兩銅的香港「女飛魚」何詩蓓的說話勉勵自己。

乒隊主教練陳栩盼王婷莛輕裝上陣

巴黎殘奧將於8月28日至9月8日舉行，港隊69人代表團將有23名運動員出戰8個項目，分別為硬地滾球、羽毛球、乒乓、游泳、輪椅劍擊、射箭、田徑及馬術。中國香港殘疾人奧委會昨在體院見傳媒，安排硬地滾球、羽毛球、乒乓及輪椅劍擊4個項目港將示範，並透露將於下周六在機場出發時，公布港隊持旗手人選。

港隊在上屆東京殘奧獲2銀3銅，當中硬地滾球奪1銀1銅。將首戰殘奧的女將張沅承認略感緊張，期望在賽事發揮最好。去年亞殘運獲1銀1銅的她稱，目標在單打晉身8強，並與「六朝元老」兼殘奧3金得主梁育榮在混合雙人項目力爭獎牌，並視與對方合作為動力，「因為在他帶領下，反而沒有大壓力」。

將帶領殘疾乒乓港隊征戰3屆殘奧的主教練陳栩稱，已重點研究不同對手，也提及上屆東京殘奧摘銅的王婷莛現時技術上已有進步，「有時她都會想不通輸贏方面，所以她需要做的事是真正了解輕裝上陣」。

04年雙金范珮珊回劍擊隊助戰

至於同樣有「六朝元老」余翠怡助陣的輪椅劍擊港隊，主教練黃金球稱雖沒有十拿九穩的比賽，但因港隊近年比賽成績不錯而提升信心。他提及陣中有2004年雅典殘奧兩金得主的范珮珊回歸參賽，冀對方經驗能帶動年輕港將，包括將首次參賽的湯雅婷能取得突破，並笑稱「年齡只是數字，日常訓練會補足體能上不足」。

20歲泳將陳睿琳上屆東京殘奧S14級100米蝶泳以0.15秒之微僅得第4，以及S14級100米背泳得第6。去年亞殘運奪2金3銀的她，以剛於巴黎奧運奪兩銅的香港「女飛魚」何詩蓓的說話自勉，「要好好利用才能，但不需要與別人比較，做好自己就可以」。

「三朝元老」田徑女港將任國芬稱今屆目標打入前8名，並汲取上屆亞殘運被取消資格（DQ）的經驗，盼比賽不再「歪歪倒倒」；射箭港將危家銓則稱會調整今屆殘奧目標，在運動心理做更多準備，務求專注取得個人最佳成績。

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