麥巴比皇馬首戰建功助封王 稱奪標無極限 艦隊破紀錄六捧歐超盃

麥巴比昨為歐聯盟主皇馬上演處子戰，即正選聯同其餘3大球星雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯與祖迪比寧咸攻堅。面對歐霸冠軍阿特蘭大，麥巴比在15分鐘首次攻門，但被對方守將伊沙克希恩擋出；上季意甲殿軍阿特蘭大24分鐘有黃金機會，隊長迪魯恩傳中「省中」皇馬中堅艾達米列達奧頭部改變方向中楣角，幾乎令對方擺烏龍；皇馬翼鋒洛迪高高斯完半場前勁射亦中楣後，上半場互無紀錄。

兩球勝阿特蘭大 莫迪歷27冠隊史最多

皇馬下半場59分鐘打破僵局，中場費達歷高華維迪接應雲尼斯奧斯傳中門前撞入。69分鐘，輪到麥巴比接應比寧咸橫傳熨射破網，取得加盟銀河艦隊後的首個入球，助新東家在波蘭華沙中立場以2：0擊敗阿特蘭大。皇馬並超越巴塞隆拿及AC米蘭（各5次），以6次成為歐超盃奪冠次數最多球隊。

麥巴比在皇馬首戰上陣83分鐘，3次攻門1次中龍即轉化成入球。他賽後以西班牙文受訪說：「我等了這一刻很久，穿上這件球衣為這個隊徽和球迷而戰，是上天給我的禮物。皇馬沒有上限，是世上最好球隊。如果我能夠入50球，那就入50球，最重要是獲勝。」這名25歲法國隊隊長在社交網上載捧盃相，並表明希望追求更多錦標。

今屆歐超盃亦是38歲老將莫迪歷在皇馬生涯第27個冠軍，成隊史贏得最多錦標球員；安察洛堤亦以第14個錦標成皇馬奪冠次數最多主帥，個人亦以5次成為奪歐超盃次數最多教頭。他賽後強調除了要發揮麥巴比的強大攻力，球隊亦必須取得攻守平衡。皇馬新季西甲首仗於下周一凌晨作客馬略卡。

耶馬父親遛狗與人口角

遭刺傷送院無生命危險

另外，巴塞隆拿超新星拉明耶馬的父親拿斯拉奧日前放狗途經停車場時，與數人口角後遭刺傷送院，據報並無生命危險並已出院，當地警方已拘捕4名疑犯。耶馬事後已如常操練，備戰下周日作客華倫西亞的西甲新季首輪賽事。