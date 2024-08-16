體壇快訊：七欖明年3月底上演

黃澤林戰美網外圍賽

20歲港隊一哥黃澤林在本周最新男單世界排名升至新高第154位之餘，昨更落實取得美國網球公開賽參賽資格，將於下周出戰外圍賽。至於兩名女單前世界一姐大坂直美及禾絲妮雅琪則確認取得美網外卡，其中後者昨於辛辛那堤公開賽女單首圈輕鬆晉級；現時男、女單「世一」的史拿及施維雅達亦在此項賽事躋身次圈。

港下周首辦快棋國際賽

由中國香港國際象棋總會主辦的首屆亞洲國際象棋（快棋）團體賽，落實於本月21至25日假灣仔伊館舉行，亦是本港首辦國際賽。賽事吸引來自俄羅斯、澳洲及亞洲多國好手參戰，包括4屆女子世界賽冠軍的國家隊好手居文君及俄籍名將莫路施維治（Alexander Morozevich）等，總獎金25萬港元，其中冠軍隊伍可獲10萬元。賽事門票全免，公眾可在網頁https://2024.asianrapidteam.com/登記領取。

金牛主場負安徽文一跌次席

全國男籃聯賽（NBL）常規賽，香港金牛昨於灣仔修頓的榜首大戰主場面對安徽文一，惟是役全隊命中率不足五成下，終以92：99吞敗，賽後20勝4負，被對方以1場勝差反壓跌次席。球隊今晚將續在修頓轉戰廣西威壯。