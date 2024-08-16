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體育

安洗瑩揭韓羽小將如打雜

【明報專訊】韓國羽毛球界醜聞昨再有新進展，繼日前韓國羽毛球協會會長金澤奎涉貪及職場暴力受查後，韓國隊的世界一姐安洗瑩接受當地SBS電視台專訪時披露，陣中年輕球手多年來一直需無償為前輩洗衫、打掃及更換球拍穿線，令小將缺乏休息。

無償為前輩洗衣打掃修球拍

22歲的安洗瑩近年迅速冒起，於去年起長居女單「世一」，並接連在杭州亞運及巴黎奧運奪金。惟她在奧運領獎賽後訪問時上演「大控訴」，除了認為韓國羽協誤判其膝部傷勢外，又點出多項韓國羽壇黑暗面，包括不尊重球手意願、訓練方式及安排不合理等。而她昨在韓國SBS電視台專訪中再披露，原來韓國隊年輕羽毛球手在選手村內需要無償為前輩洗衫、打掃房間，甚至要他們為斷了線的球拍重新穿線，令一眾年輕球手往往在訓練或比賽後欠缺合理的休息時間。

安洗瑩由2017年起進入韓國國家隊受訓，她表示自己曾向教練團隊指出相關問題，但獲得的回應是「這是老問題不能一步解決」，因此她希望藉此次大眾關注事件時，令羽協可根治由來已久的「壞習慣」。

另外，27歲美國隊「體操女王」比拉絲的生母Shanon日前接受英國《每日郵報》專訪，解釋在對方6歲時選擇棄養，全因自己當時染上毒癮而無力照顧所致，希望得到對方原諒及重逢，惟暫未獲回應。至於在月初的巴黎奧運女子自由式摔跤50公斤級決賽前夕，因過磅超重100克而被取消資格的印度隊選手波加特（Vinesh Phogat），事後向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，惟昨落實被駁回，維持原判。

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