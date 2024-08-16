曼聯揭幕戰迎富咸 坦帥集結5舊部 般奴續約振軍心

新一季英超由今夏積極增兵的曼聯明晨迎戰富咸揭開序幕，賽前宣布隊長般奴費南迪斯續約至2027年振軍心，這名29歲葡萄牙國腳透露曾收到其他球隊招手，但認為「紅魔」目前處於改革期，需要留隊領銜走向光明未來。

曼聯上季英超只得第8名，但贏得英格蘭足總盃，讓領隊坦夏格今夏得以留任，連同日前從拜仁慕尼黑簽入馬菲斯迪歷特及馬沙拉奧，陣中已有5人屬這名荷蘭籍主帥執教阿積士時的舊部，加上中鋒約舒亞舒克斯來投，以及名宿雲尼斯達萊回巢任助教，進一步荷蘭及「阿積士化」，力爭重返前4。

紅魔今年初由英籍富商拉特克里夫的英力士集團成大股東後即改革管理層，今夏轉會動作明顯較往年更有效率並已簽入4名新兵。軍情方面，在勞基梳爾日前再受傷下，是役料由利辛度馬天尼斯、達洛治或馬沙拉奧串演左閘。

曼聯賽前宣布與般奴費南迪斯續約至2027年6月，並附有多一年可選擇續約條款。這名已效力紅魔5季的中場承認，今夏曾收過其他球隊招手，「但曼聯表示需要我，令我感受到尊重，我和家人在這裏感覺就像家一樣。球隊正處於改革時期，我想留效並相信球隊將有光明未來」。

熱刺9億添兵 車路士人滿為患勢瘦身

上季第5的熱刺亦大灑金錢，合共已花費9000萬鎊（約9億港元）轉會費，羅致般尼茅夫射手蘇蘭基與列斯聯18歲中場艾治格雷；後上得第6名的車路士則再「換血」，新帥馬利斯卡接手後已有9名新兵，包括狼隊翼鋒柏度尼圖及其李斯特城舊部迪斯貝利賀爾，令一隊已超過40名球員，轉會窗月底關閉前勢將出售或借走球員。而升班馬之一的葉士域治，據報將從曼城借入英籍中場加雲菲臘斯。