英超迎新季 衛冕曼城不變應萬變 留重臣花費少 哥帥信力足連霸

與近季慣性大灑金錢收購球員相比，曼城今夏暫只斥資約2140萬歐元（約2.14億港元），僅從法乙球會特魯瓦簽入巴西隊20歲翼鋒沙維奧，並成為阿根廷隊前鋒祖利安艾華利斯轉投馬德里體育會的原因之一。料哥迪奧拿今季將續由艾寧夏蘭特掛帥，為他提供攻門「彈藥」的是奇雲迪布尼、菲爾科頓及貝拿度施華等高質攻擊手。

阿仙奴簽意守將 斟狂牛中場

雖然添兵情况不太理想，但哥帥說：「當再次征戰英超時，我會再充滿力量。我為新季興奮萬分，打破己隊的紀錄就是新挑戰，這就是雄心壯志所在。」然而，問題是他與迪布尼均只餘1年合約，而後者據報續約機會不高，會方又正面對涉違反115項財政規例一案，若明年1月出現不利結果，球隊勢遭受嚴重打擊。禍不單行的是，在季前熱身賽表現可人、社區盾以互射12碼挫曼聯中亦交出助攻的新星奧斯卡波比，因腳傷骨折需長唞3至5個月。

阿仙奴雖上季失29球乃列強最少，但阿迪達仍精益求益，為改善左後防，買入在歐洲國家盃表現不錯的意大利隊後衛卡拉科利，由於他可任中堅及左閘，間接令中路防守人選更充裕。阿迪達說：「我們必須繼續做正確的事。我相信只要做好任何細節，便可重奪冠軍。」另據報他已向皇家蘇斯達中場米基爾馬連奴展開斟介，後者今夏助「狂牛」西班牙隊在歐國盃封王，並在8強淘汰東道主德國頂入奠勝球。

利物浦換帥再出發 史諾承先啟後

利物浦今季由在飛燕諾取得成功的史諾接手，這荷蘭籍教頭承諾利物浦風格會演變，但不是徹底改變；換言之，高位壓迫戰術及球員如故的拼搏精神將續大派用場，而只餘1年合同的翼鋒穆罕默德沙拿則有望續成前線主力，但據報另一鋒將達雲紐尼斯勢成未來進攻重心。「紅軍」過去5場熱身賽取4勝1和，其中手下敗仗有阿仙奴和曼聯，相信令球員增加不少信心。

上季殿軍阿士東維拉方面，今夏雖賣走翼鋒穆沙戴亞比及中場杜格拉斯雷斯，但補入中場阿馬度奧拿拿和後衛伊恩馬特臣等多名好手，加上前鋒奧尼屈堅斯當打，似乎有力爭取成績，但隱憂是需兼顧歐聯，即使領隊艾馬利經驗豐富，仍可能出現「兩頭唔到岸」的尷尬局面。