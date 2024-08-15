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體育

體壇快訊：欖球世盃擴隊數 港隊首戰機會增

【明報專訊】世界欖球總會昨宣布，從下屆澳洲主辦的2027年欖球世界盃起，決賽周球隊將由原本的20隊增至24隊，並確認明年的亞洲錦標賽奪冠球隊，可直接取得該屆世盃席位。新制令將會力爭亞洲賽六連霸的港隊首戰世盃機會大增，中國香港欖球總會其後亦發聲明歡迎有關決定。

香港東方澳門黑熊參戰東超

東亞籃球超級聯賽昨公布，港澳球隊香港東方及澳門黑熊將成為2024／25年球季成員，亦令新季賽事隊數增至10隊。其中東方身處A組，對手包括日本B League球隊廣島蜻蜓、韓國KBL的水原音速彈、台灣P.LEAGUE+球隊桃園璞園領航猿，以及菲律賓PBA的生力啤酒人。

港隊亞洲東區女排賽旗開得勝

亞洲東區女排錦標賽前晚於伊館展開，主場出擊的香港女排在A組首擊以局數3：1擊敗蒙古隊，同組的朝鮮隊則以3：1擊敗由水原市女排組成的韓國隊。B組方面，由省隊組成的國家隊以3：0輕取澳門隊，同組由大學生組成的日本隊則以3：0輕取由中學至大學生聯合組成的中華台北隊。

大坂直美辛辛那堤無緣正賽

日籍前世界一姐大坂直美，日前於辛辛那堤網球公開賽外圍賽，意外地以盤數1：2反負主場出戰的美籍球手古爾嘉，賽後她在社交網撰文為近期接連失利感嘆，但表明仍會出戰本月底在紐約舉行的美國公開賽。至於晉級的古爾嘉，昨晨在首圈延續勇態，再以2：1反勝剛於巴黎奧運摘銀的克羅地亞籍好手維姬治，殺入32強。

曾締NCAA單場百分球員離世

曾在全美大學體育協會（NCAA）一級籃球賽單場攻入100分的法蘭克施維（Frank Selvy）前日離世，享年91歲。這名曾效力紐約人及洛杉磯湖人等NBA球隊的後衛，曾在1954年2月的一場NCAA賽事，代表傅爾曼大學全場攻入100分，領銜以145：95大勝紐伯利學院，紀錄至今仍未被打破。

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