體操銅牌爭議 CAS駁美國申訴 婕莉絲須交還獎牌 歌曼妮芝籲瓜分息事

於本月5日舉行的巴奧女子自由體操決賽，原本由芭保素以13.700分居全場第3，惟原13.666分，排名第5的美國隊選手婕莉絲賽後隨即申訴成功，終以13.766反超芭保素摘銅而回。羅馬尼亞奧委會翌日向CAS上訴美國隊的賽後申訴超出了截止時間4秒，違反國際體操聯合會規定時限。CAS在上周六以婕莉絲超出申訴時限判定其最終成績為初始的13.666分，芭保素遞補獲銅。美國隊其後雖向CAS提供新證據惟被法庭拒絕接納，並不再受理相關申訴，意味芭保素將獲遞補取得這面銅牌，而美國體操協會其後表明將向瑞士聯邦法庭上訴。作為史上首名在奧運體操項目中獲得滿分10分的羅馬尼亞隊體操名將歌曼妮芝，昨於社交平台表示，希望國際奧委會以多面銅牌得主的方案完結此事。

哈莉芙告JK羅琳馬斯克網絡騷擾

圍繞阿爾及利亞拳手伊曼哈莉芙的性別爭議經名人發聲於網絡愈演愈烈，JK羅琳此前於社交平台X指控哈莉芙為男性，馬斯克亦曾轉載聲稱「男人不屬於女子運動」的帖文，並寫下「肯定的」。對此，哈莉芙的委任律師昨證實，已於上周五向巴黎公共檢察官辦公室反網絡仇恨中心，提交針對社交平台X的訴狀中包含二人名字，指控他們涉嫌「嚴重網絡騷擾行為」。

意國遣變性視障跑手戰殘奧成首例

另外，於2019年從男性轉變為女性的意大利隊跑手柏妮路（Valentina Petrillo）則將成為於本月28日開幕的巴黎殘奧首名跨性別運動員，出戰視障運動員女子T12級別的短跑比賽。