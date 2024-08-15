曼聯打包拜仁雙將 迪歷特馬沙拉奧重逢坦夏格

梳爾操練受傷錯過揭幕戰

英超新季社交網述VAR判決

曼聯今夏繼簽入荷蘭國腳前鋒約舒亞舒克斯及法籍後衛利尼約路後，昨再落實由德甲班霸拜仁慕尼黑「打包」荷蘭國腳中堅馬菲斯迪歷特及摩洛哥國腳右閘馬沙拉奧，二人來投被視為填補此前離隊的華拉尼及雲比沙卡的空缺。兩名新兵職業生涯初出道正是跟隨時任阿積士主帥的坦夏格，今次在紅魔重逢，迪歷特誠言很期待能與對方再合作，並表明希望可在新環境下，協助這支傳統勁旅再創佳績。

惟曼聯昨同迎壞消息，皆因左閘勞基梳爾近日在操練時受傷，料球隊開季前3仗均肯定缺陣，包括周六凌晨迎戰富咸的英超揭幕戰。至於下周日在首輪主場惡鬥衛冕之師曼城的車路士，昨則落實與中場高爾彭馬續約至2033年。

另外，英超賽會昨落實新季將在比賽期間於社交網X的新設官方帳號@PLMatchCentre上，以最快速度解釋當刻在英超比賽時使用視像裁判（VAR）裁決的原因，方便向大眾解釋之餘，亦期望以此減低外界對判決的質疑。