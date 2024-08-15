費倫巴治無緣歐聯　摩連奴欲言又止轟球證

加時總比數負里爾 轉戰歐霸

年初被羅馬解僱的摩連奴，兩個月前獲費倫巴治委任為新帥，目標爭取重奪失落10季的土超冠軍和在歐聯取得突破。惟球隊在歐聯第3圈外圍賽首回合作客1：2不敵里爾後，昨於次回合法定時間雖以1：0小勝，令總比數踢成2：2須踢加時。不過費倫巴治未能把握末段因對手領紅踢多一人優勢，反而在114分鐘因里爾前鋒約拿芬大衛射門省中費軍守將蘇恩古手部，視像裁判（VAR）介入後判12碼，大衛操刀得手終助里爾險勝3：2晉級，落敗的費軍則轉戰歐霸。

61歲的摩連奴賽後面對生涯首於歐聯外圍賽止步，又為麾下因難以避過的手球被判極刑而憤怒，「別提那12碼，VAR和球證是判決者。我相信己隊仍可在歐霸有表現，但如果……如果……我都是不說了，否則又有麻煩了」，又說：「賽果使球會在經濟上遭受損失，也失去與世界列強對賽的機會。我們永遠不會贏得歐聯，永遠不會進入歐聯決賽。」值得一提是費軍出席歐霸，代表摩帥或有機會倒戈曾領軍的曼聯和熱刺。