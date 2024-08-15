明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

費倫巴治無緣歐聯　摩連奴欲言又止轟球證

【明報專訊】由葡萄牙籍名帥摩連奴執教的土超球隊費倫巴治，昨晨在歐聯第3圈外圍賽次回合主場1：0挫里爾，總比數逼和2：2，加時期間具爭議被判12碼，最終以2：3飲恨，亦是摩帥教練生涯首在此階段出局，將降格轉戰歐霸。他賽後對結局欲言又止，卻稱「我們永遠不會贏得歐聯」。

加時總比數負里爾 轉戰歐霸

年初被羅馬解僱的摩連奴，兩個月前獲費倫巴治委任為新帥，目標爭取重奪失落10季的土超冠軍和在歐聯取得突破。惟球隊在歐聯第3圈外圍賽首回合作客1：2不敵里爾後，昨於次回合法定時間雖以1：0小勝，令總比數踢成2：2須踢加時。不過費倫巴治未能把握末段因對手領紅踢多一人優勢，反而在114分鐘因里爾前鋒約拿芬大衛射門省中費軍守將蘇恩古手部，視像裁判（VAR）介入後判12碼，大衛操刀得手終助里爾險勝3：2晉級，落敗的費軍則轉戰歐霸。

61歲的摩連奴賽後面對生涯首於歐聯外圍賽止步，又為麾下因難以避過的手球被判極刑而憤怒，「別提那12碼，VAR和球證是判決者。我相信己隊仍可在歐霸有表現，但如果……如果……我都是不說了，否則又有麻煩了」，又說：「賽果使球會在經濟上遭受損失，也失去與世界列強對賽的機會。我們永遠不會贏得歐聯，永遠不會進入歐聯決賽。」值得一提是費軍出席歐霸，代表摩帥或有機會倒戈曾領軍的曼聯和熱刺。

上 / 下一篇新聞