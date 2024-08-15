港超新季8．30開鑼 揭幕戰東方鬥流浪 林衍廷地標即倒戈

理文衛冕首擊征南區

新軍九龍城初戰鬥大埔

港超今季在晉峰和深水埗「自降」甲組，以及香港U23散班，但同時有上季甲組冠軍九龍城升班，共有9隊參賽。足總昨敲定新球季賽程，開鑼戰將在本月30日晚上8時於旺角場上演，由東方對陣流浪，其中今夏加盟東方的港腳中場林衍廷「地標」即倒戈。衛冕之師理文緊接在8月31日登場，下午4時作客香港仔運動場鬥冠忠南區；同一時間另有均業北區在北區運動場迎戰去年高級組銀牌冠軍傑志。

「升班馬」的區隊九龍城會在9月1日下午4時迎來港超處子戰，作客大埔運動場硬撼上季聯賽亞軍大埔，主場則選址深水埗運動場；港會則在首周輪空，首戰為9月15日在港會場迎戰流浪。

其餘矚目對戰方面，上兩季聯賽盟主理文和傑志，將在11月2日的第7周、明年3月16日的第19周，以及明年4月12日的第22周賽事正面交鋒。而「藍鳥」與上季「冤家」東方，將在明年1月18日第13周、2月8日第4周補賽，以及5月25日煞科戰對撼。