明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港超新季8．30開鑼 揭幕戰東方鬥流浪 林衍廷地標即倒戈

【明報專訊】中國香港足球總會昨公布新一季港超賽程，落實在本月30日揭開戰幔。開鑼戰將由上季香港足總盃冠軍東方，在當晚8時於旺角大球場迎戰上季賽馬會菁英盃盟主標準流浪。而新球季有9隊參賽下，落實改以三循環形式作賽。

理文衛冕首擊征南區

新軍九龍城初戰鬥大埔

港超今季在晉峰和深水埗「自降」甲組，以及香港U23散班，但同時有上季甲組冠軍九龍城升班，共有9隊參賽。足總昨敲定新球季賽程，開鑼戰將在本月30日晚上8時於旺角場上演，由東方對陣流浪，其中今夏加盟東方的港腳中場林衍廷「地標」即倒戈。衛冕之師理文緊接在8月31日登場，下午4時作客香港仔運動場鬥冠忠南區；同一時間另有均業北區在北區運動場迎戰去年高級組銀牌冠軍傑志。

「升班馬」的區隊九龍城會在9月1日下午4時迎來港超處子戰，作客大埔運動場硬撼上季聯賽亞軍大埔，主場則選址深水埗運動場；港會則在首周輪空，首戰為9月15日在港會場迎戰流浪。

其餘矚目對戰方面，上兩季聯賽盟主理文和傑志，將在11月2日的第7周、明年3月16日的第19周，以及明年4月12日的第22周賽事正面交鋒。而「藍鳥」與上季「冤家」東方，將在明年1月18日第13周、2月8日第4周補賽，以及5月25日煞科戰對撼。

上 / 下一篇新聞