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體育

港羽賽下月10日開打 鄧謝配李卓耀領銜續爭佳績

【明報專訊】香港羽毛球公開賽下月10至15日假紅館上演，並落實丹麥隊名將安賽龍、中華台北隊星將戴資穎，以及李卓耀、鄧俊文／謝影雪等一眾港將領銜出戰。惟原定參賽的國家隊好手何冰嬌，昨突向世界羽聯提交退役申請，意味將無緣訪港出戰。

香港公開賽自去年疫情後重辦，屬世巡賽超級500分站，總獎金42萬美元（約327萬港元），首日舉行的外圍賽及男、女雙首圈門票免費派發，其餘日子門票明於城市售票網公開發售。

國手何冰嬌突掛拍避戰

今屆吸引20個國家或地區共264名球手參賽，包括巴黎奧運的男單金、銀牌得主安賽龍及維迪辛；「世一」的國家隊星將石宇奇；女單的「寶島球后」戴資穎等。而港隊派出20人主場迎敵，其中奧運港將男單的李卓耀、女單的盧善恩、女雙的楊雅婷／楊霈霖，以及混雙星級拍檔鄧俊文／謝影雪等領銜征戰。

不過，原於記招落實參賽的巴奧女單銀牌得主何冰嬌，昨突告掛拍，世界羽聯亦在社交網撰文致意，「感激何冰嬌為羽球界帶來的所有精彩時刻。我們會想念你可愛的表情，願人生新篇章帶給你無限歡樂」。

對於港隊今屆奧運表現，退休在即的港羽總教練何一鳴表示「收貨」。同場的「鄧謝配」則透露或是二人最後一次主場戰香港公開賽，「現時比賽會盡力而為，身體要緊，相信以這組合參賽會越來越少，將珍惜每次比賽機會」。

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