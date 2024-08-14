貝碧托夫籲拉舒福特場上更專注

三度訪港 讚港小將表現

曼聯U16過去一周在旺角大球場兩場友賽分別1：0絕殺香港超級青年聯賽選手隊及3：0大勝港足U16，兩仗共吸引逾9000名球迷入場，名宿奧沙及貝碧托夫分途抵港入場觀賽。

貝碧托夫日前聯同「小紅魔」及港將們到沙田馬場波地與近百名學童足球交流，之後體驗划龍舟。43歲保加利亞隊名宿貝碧托夫受訪時透露，今次是他第3次來港，日前入場看曼聯U16對港足U16後，認為港將表現不錯，「他們有嘗試尋找空位進攻，更差點入球。只要比賽時有野心及連貫性，自然就會有進步」。

貝碧托夫於2008至12年效力曼聯4季，贏過兩次英超冠軍及成為2010／11年球季英超神射手。曼聯新季首擊在社區盾互射12碼僅負曼城，這名球員時代踢法瀟灑的射手期待舊會新季盡可能在聯賽取最高排名，「英超是馬拉松，不是短跑，即使表現不好時，最重要還是如何聰明地取勝」。