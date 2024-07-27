艾華利斯謝別曼城 舊會涉違115條財規下月研訊

【明報專訊】剛為阿根廷隊接連戰畢美洲國家盃及巴黎奧運的前鋒祖利安艾華利斯，前晚落實以7500萬歐元（約6.4億港元）由曼城轉投至馬德里體育會，另加2000萬歐元附加條款，他在臨別前接受舊會訪問時，感激球迷首天已給他賓至如歸感覺。惟英超四連霸的「藍月」涉違反115項財政規例一案，將在下月中起進行為期10周聽證會，預計明年1月有結果。
這名24歲鋒將在效力曼城兩年期間，於各項賽事上陣103次，攻入36球及交出18次助攻，為藍月奪得包括1次歐聯、兩次英超等共6座獎盃。艾華利斯以高達7500萬歐元轉會費，以及2000萬歐元附加條款加盟馬體會，並將跟隨同樣來自阿根廷的主教練施蒙尼，他臨別秋波前表示，懷着非常激動的心情告別曼城，感激球迷首天已給予他賓至如歸感覺。
至於針對早前曼城涉嫌115宗違反財政規例案件，消息指該會將於下月16日起接受為期10周聽證會，預計明年1月將發表結果，而球會將在下周日晚在英超新季首擊迎戰車路士。
韋斯咸簽雲比沙卡 今夏第8新兵
另一方面，韋斯咸昨宣布以1500萬鎊（約1.5億港元）從曼聯簽下英籍右閘雲比沙卡，成為今夏第8名新兵；而原定離隊的法籍中堅葛特蘇馬日前體測失敗，未能轉投阿聯酋球會沙比阿爾阿里。