皇馬阿特蘭大逐歐超盃 爭六奪桂冠 麥巴比勢演處子戰

上屆歐聯盟主皇家馬德里將於明晨3時的歐洲超級盃決戰歐霸盟主阿特蘭大，力爭在新球季打響頭炮。今夏空降「銀河艦隊」的法籍球星基利安麥巴比，如無意外將萬眾期待首披皇馬9號球衣上演「地標戰」。

力求創紀錄六奪歐超盃的皇馬，出征比賽中立場地波蘭華沙國家體育場的24人大軍精銳盡出，麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、祖迪比寧咸及費達歷高華維迪等主力悉數在列。其中今夏自由身加盟的麥巴比，因完成歐洲國家盃後較遲歸隊，因而缺席球隊季前美國之旅。不過主帥安察洛堤賽前證實，這名25歲法國隊球星將於今仗粉墨登場，「麥巴比今仗完全可以正選，比寧咸等主力亦一樣，他們已準備就緒」。

至於上季贏得創會117年來首個歐洲賽冠軍的阿特蘭大，今次首戰歐超盃挑戰皇馬，24人大軍包括射手盧卡文、基迪拿尼及新加盟的列迪古等，盛傳將轉投另一意甲球隊祖雲達斯的荷蘭國腳中場古普美拿斯則未有隨隊。

歐超盃若法定時間打和將不設加時，會直接互射12碼決勝。上屆曼城1：1逼和西維爾，互射12碼贏5：4捧盃。

巴塞甘柏盃吞摩納哥3蛋

另邊廂，皇馬的西甲宿敵巴塞隆拿昨在傳統季前熱身賽「甘柏盃」，半力出擊下主場意外地0：3大敗予法甲球隊摩納哥，自1981年吞科隆4蛋後，43年來首在賽事淨輸3球以上兼無入球。西班牙隊歐國盃冠軍成員拉明耶馬與費倫托利斯等，在下半場中段後備入替。另巴塞昨為效力18年及將離隊的隊長右閘沙治羅拔圖舉行歡送儀式。