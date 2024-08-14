李思穎盧蔚豐總結初奧展望洛杉磯 回想全能賽失利後自責落淚 李：現是檢討好機會

最後一批奧運港隊成員昨返港，除了單車和跆拳道港隊，港協暨奧委會長霍震霆、中國香港代表團長施文信等亦一同抵達香港國際機場。23歲的「小車神」李思穎在女子單車個人公路賽及場地單車全能賽分別得第64和20名；21歲的盧蔚豐在男子68公斤以下跆拳道原在16強出局，後因最終奪金牌的烏茲別克隊對手晉身決賽而獲戰復活賽，最終以第7名完賽。

閉幕任港旗手同感光榮

在全能賽後曾自責落淚的李思穎說：「當時覺得浪費了團隊及教練的努力，現在回想是個檢討自己的很好機會」。作為20年來首名兼戰公路單車及場地單車的港將，Ceci認為今屆看到與其他選手能力的差距，加深認識自己，形容完成奧運後是個「新的開始」，並展望10月在丹麥舉行的場地單車世界賽及明年底的粵港澳全運會有更好表現，「重新一步一步為2028年奧運做準備」。單車港隊總教練達海飛稱今屆奧運僅是第一步，單車隊將為下屆奧運付出更多努力。

作為跆拳道港隊出戰奧運第一人，盧蔚豐冀以今屆經歷，勉勵師弟妹或同路人勿放棄追夢，「我在比賽場上落後、甚至被踢倒在地，也跟自己講唔好放棄，因為唔放棄就表示仲有機會」。他透露未來打算繼續全職運動員生涯，「書什麼時候都可以讀，但運動員的職業生涯很短暫，想趁年輕繼續衝」。

盧蔚豐盼經歷勉年輕人勿棄追夢 續當全職運動員「趁年輕繼續衝」

盧蔚豐稱緊接會備戰下月的澳洲公開賽及11月於泰國曼谷舉辦的亞洲室內運動會。教練黃家榮則對盧蔚豐的成績感安慰，期待對方在下屆奧運可捲土重來衝獎牌，「相比他過往亞運及世大運時表現飄忽起伏，他在今次奧運發揮可謂淋漓盡致」。