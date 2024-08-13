柏度尼圖來投簽7年 車路士現人滿之患

車路士昨晚主場友賽1：1逼和國際米蘭一役，半場安排柏度尼圖步入球場中向球迷揮手致意，球會之後在官網公布加盟消息，這名新兵簽約7年，將於日內投入操練。尼圖自2019年夏天加盟狼隊效力5季，上季英超貢獻9次助攻，是葡萄牙隊今夏出戰歐洲國家盃的成員之一。

艾華利斯落實投馬體會

朗尼領普茅英冠首擊大敗

車路士簽入9名新兵後，在一隊連同年輕球員已超過40人，勢將要出售或外借球員精簡陣容。不過，隨着曼城的阿根廷隊前鋒祖利安艾華利斯昨晚落實轉投馬德里體育會，簽約6年，基本轉會費高達7500萬歐元，上周才隨這支西甲球隊訪港友賽傑志的祖奧菲歷斯，據報有意重返車路士，繼前季下半季後再戰英超。

至於拜仁慕尼黑兩名守將、荷蘭隊中堅馬菲斯迪歷特及摩洛哥隊右閘馬沙拉奧，昨已飛抵曼徹斯特接受體測，即將「打包」加盟曼聯。據報2人轉會費合共7000萬歐元（約5.96億港元），有機會趕及英超開季。另曼聯名宿朗尼昨領軍普利茅夫戰英冠首仗，作客0：4大敗予錫周三。

另邊廂，西甲球隊畢爾包昨宣布22歲翼鋒尼高拉斯威廉斯在新季將改披10號球衣，但據報巴塞隆拿仍未放棄求購這名西班牙隊歐國盃冠軍正選球員。