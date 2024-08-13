吳安儀美國賽封后 盼承接巴奧續予港人喜訊

決賽輕取印度球手 今屆一局不失

美國公開賽為2024／2025年度WWS女子桌球巡迴賽首項賽事，吳安儀上屆決賽不敵泰籍「世一」球手勒查露得亞軍，今屆捲土重來即在分組賽以全勝之態首名出線，現世界排名第2的她在8強以3：0輕取主場出擊的美籍華裔球手Frances Tso，4強再以4：0擊退55歲英籍老將大衛遜，決賽面對8強爆冷3：2反勝上屆冠軍勒查露的拉瑪查特蘭，手風極順的吳安儀未受太大考驗，最終以62：40、94：0、81：23及114：22，直落4局「零封」兼繼分組賽再挫對手，取得新一季首項錦標。

吳安儀賽後在社交網發文，表示今次是繼5月英國公開賽後第21個排名賽錦標，滿意發揮穩定理想。她提及巴黎奧運剛閉幕，笑言因專心比賽錯過了看湯告魯斯在閉幕禮亮相，她亦希望可以繼續為港人帶來開心事。對於精英運動員資助稍後檢討，她期望可考慮不同範疇、像桌球不在大型運動會但有成績的運動項目，「除了奧運項目，香港運動員其實在其他舞台都有好發揮」。