兩年前在俄身陷囹圄 美女籃中鋒絕境逢生

布蘭妮加利娜在2022年2月球隊休賽期間，本欲前往俄羅斯繼續參加女籃賽事，惟她入境時因被海關搜出藏有藥用大麻，立即被拘留。俄羅斯在同年7月宣布加利娜被判監9年，但5個月後美俄就交換囚犯達成協議，加利娜身陷囹圄10個月後獲釋，其後回歸WNBA後繼續有好表現，終成為征奧一員。

勝固欣然，敗亦可喜。奧運最後一個比賽日上演的女子馬拉松賽事，不丹隊選手拉姆（Kinzang Lhamo）就成為是次比賽「最成功的失敗者」。拉姆雖然在80名參賽者當中最後一名衝線，完賽時間更比金牌得主慢1.5小時，但其不輕言放棄的態度卻令觀眾為之動容。她以3小時52分59秒衝線一刻，更贏得全場掌聲。

另外，繼比利時隊女子三項鐵人賽選手卡莉米歇爾，疑因在水質欠佳的塞納河比賽致身體不適，最後被迫棄戰混合接力決賽後，日前再有3名德國泳手在塞納河出戰馬拉松游泳後「中招」病倒。其中女將里昂妮碧克更在社交網站大吐苦水，稱「一日內嘔吐9次，外加肚瀉」，並公開揶揄奧委會「這就是改善了水質的塞納河」。