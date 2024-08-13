盛大謝幕別巴黎 五環引進洛杉磯 湯告魯斯「空降」交接 馬爾尚領各大洲代表滅聖火

閉幕禮開首環節由開幕禮點燃聖火地點杜樂麗花園展開，法國歌手Zaho de Sagazan先唱一曲，今屆獨取4金1銅的東道主游泳星將馬爾尚隨後登場，手持聖火前往法蘭西體育場。場內在法國總統馬克龍與IOC主席巴赫與現場人士揮手致意後，舉行升法國國旗及IOC會旗儀式。205個國家或地區代表團持旗手及其餘出席的運動員先後步入會場，港隊由單車隊女將李思穎與跆拳道隊男將盧蔚豐「擔大旗」；國家隊旗手由衛冕舉重男子61公斤級金牌的李發彬，聯同助女子曲棍球隊摘銀的隊長歐紫霞。

港將盧蔚豐李思穎持區旗進場

運動員到齊後場內奏起皇后樂隊經典名曲《We Are the Champions》，並特別舉行女子馬拉松頒獎儀式，以紀念此項目設立40周年。之後表演環節先向奧運發源地希臘及當地神話致敬，再由特技人員砌出奧運五環標誌，再播出今屆各運動員場上拼博場面。不久後法國鳳凰樂隊（Phoenix）領銜多名歌手獻唱。

完成環節後大會請出代表5個來自不同洲份及難民隊的運動員代表上台，包括亞洲代表、今屆取2金1銀的國家隊乒乓女單「世一」孫穎莎；其後巴黎奧組委主席埃斯坦古與巴赫先後致辭，其中將於明年任期屆滿後卸任的巴赫談及目前世界緊張局勢，但世界各地運動員仍團結一致，在這大舞台不分彼此互相尊重地逐夢，向世人展示人類的偉大程度。他強調「奧運雖不能製造和平，但可創造激勵世界走向和平的文化，希望世人都可活在和平的世界」。

荷李活標誌改裝五環

大會奏出奧運會歌及舉行降旗禮後來到焦點環節，巴黎市長伊達爾戈將奧運會旗給予巴赫，後者隨即將旗交棒予下屆2028年主辦城市洛杉磯的市長巴斯，是史上首名黑人女性任此重責，美國「體操女王」比拉絲在旁陪同。萬眾期待的荷李活影星湯告魯斯由體育場頂部吊威也飛落會場，從巴斯手上接過奧運會旗後，駕駛電單車帶着旗離場，然後播出預錄影片，顯示他坐飛機到洛杉磯並跳傘到荷李活山，再爬上山將著名荷李活標誌的兩個O字上方加3個O，砌成奧運五環標誌樣貌，再用布包成五環顏色。最後他將旗幟交予美國隊單車女將姬迪確妮，然後1990年代田徑名將米高莊遜及今屆巴奧男子街式賽摘銀的滑板星將積加伊頓先後交接旗幟，後者一路走到洛杉磯著名的威尼斯海灘，隨後即由搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers、人氣歌手Billie Eilish、Snoop Dogg及Dr. Dre先後獻唱。最後馬爾尚帶着聖火踏入會場，並由洲際代表合力吹熄聖火，巴黎奧運正式謝幕。