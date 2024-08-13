國家隊水上成績斐然 拍類同告大豐收

跳水破天荒取8金 韻律泳初摘桂冠

若非美國隊前晚在巴黎奧運壓軸項目女子籃球決賽險勝法國隊1分，中國隊已傲視金牌榜。國家隊這屆40金是打破了2012年倫敦奧運的39金舊紀錄，並創出境外奧運最佳成績。以上成就須歸功一眾運動員，其中跳水隊囊括8個項目冠軍寫「金滿貫」歷史尤其超卓，當中全紅嬋在女子10米高台首跳以「水花消失術」得滿分下順利衛冕，連同與陳芋汐揚威雙人10米高台，以17歲131天之齡，超越名宿伏明霞成為中國最年輕奧運「三金」選手。

至於在興奮劑陰霾下作賽的泳隊，有賽前被寄予厚望的覃海洋成績未如理想，但女隊友張雨霏個人包攬6面獎牌是無出其右，而潘展樂更予人驚喜，在男子100米自由泳破世績摘金，是泳隊獲得最多的單屆12牌佳績的功臣。此外，在體育強國俄羅斯因侵略烏克蘭被禁參賽下，中國韻律泳隊一枝獨秀，先在團體賽首次奪金，接着於女子雙人再奪魁而成為大贏家。

同樣出現金牌零的突破還有網球女單鄭欽文，這名年初在澳洲公開賽獲得亞軍的21歲的好手，由16強至4強先後淘汰種子球手艾瑪娜華露、名將姬爾芭和一姐施維雅達，最後在決賽挫維姬治奪冠；亦須記上一筆還有男、女乒乓球團體賽同成五連霸，也蟬聯男、女單打冠軍，亦重奪失落一屆的混雙冠軍。另值提及的是，除了潘展樂外，國家隊亦在射擊和舉重項目上合共9次刷新奧運紀錄。