蔡俊彥連翊希盼男女劍團再征奧

重劍隊缺少江旻憓

連稱距大賽尚有時間

在巴奧女子重劍個人賽奪金的江旻憓宣布退役，並擔任馬會對外事務助理經理，意味香港女子重劍隊將面臨缺少江旻憓的洛杉磯奧運周期。連翊希承認感到有點突然，「不過她作為運動員的生涯已很圓滿」。她又表示現時隊員狀態不錯，加上距離大賽尚有時間，暫未有商討特別對策。

張家朗於巴奧男子花劍個人賽衛冕，創造港隊歷史。曾與張一同出戰東京奧運男花團體賽的蔡俊彥大讚對方道：「衛冕本身難度已十分高，加上香港歷來不以劍擊強豪著稱，所以能做到真的非常厲害。」

對於港隊奪兩金兩銅，其中兩面金牌俱由劍擊隊包辦，蔡俊彥相信佳績可為劍擊爭取更多資源和支持。連翊希亦表認同，「我小時候學劍時全港只有3間劍會，現在應該有40至50間。」

隨着巴奧閉幕，標誌着洛杉磯奧運進入接棒倒數。蔡俊彥表明期望男子花劍團體港隊可重返奧運舞台，連翊希亦說，「無論個人還是團體，希望下屆都可以出戰。對女子重劍團體登上奧運舞台有信心。」