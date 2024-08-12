明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

同40金 美國中國獎牌榜再列一二 壓軸美國女籃險勝法國1分 港排37位

【明報專訊】巴黎奧運今晨閉幕。兩獎牌大戶中國國家隊和美國隊，繼上屆東京奧運後再次於獎牌榜鬥到最後一日。美國隊結果在壓軸上演的女子籃球決賽險勝法國隊奪金，追至與憑李雯雯在女子舉重81公斤以上級進帳一金的國家隊一樣得40金，並以44面銀牌力壓得27銀的國家隊，連續兩屆在煞科日反壓對方登上獎牌榜首位；第3名是奪20金的日本。港隊以兩金兩銅共4面獎牌排名第37位。

中國金牌歷屆第二多 僅次京奧

國家隊比3年前東京奧運多獲兩面金牌，亦是除2008年北京奧運主場奪得48金外，金牌數量最多的一屆。美國隊則比東京奧運多奪一面金牌。

國家隊昨晨先憑王柳懿/王芊懿在韻律泳女子雙人賽，以及李倩在拳擊女子75公斤級增添兩金，完成第15日賽事後累積39金；美國隊則在田徑、女子足球及男子籃球取得5金，追至只落後國家隊兩面金牌。兩國代表團昨在煞科日的獎牌榜角力中，由國家隊舉重女將李雯雯在女子81公斤以上級奪金揭開序幕。同時擁有此公斤級抓舉和挺舉世界紀錄的李雯雯，抓舉先以136公斤居首，挺舉同做出最佳的173公斤，以總成績309公斤強勢封后，繼3年前東京奧運贏得87公斤以上級金牌後，連續兩屆登上頒獎台頂端，乃國家隊今屆第40金。

女力士李雯雯建功「最後一金」

需要兩塊金牌才能後來居上的美國隊，昨晚在女子排球決賽直落局數0：3不敵首度奪金的意大利隊，衛冕失敗；另有摔跤手巴莉達絲在女子自由式76公斤級決賽，以1：3不敵日本隊的鏡優翔。不過，美國隊藉珍妮花華蘭迪在場地單車女子全能賽蟬聯金牌，累計39金，需待壓軸上演的女子籃球決賽完結，才能確定獎牌榜最終秩序。

美國女籃雖已連奪7屆奧運金牌，但昨晚決戰法國隊一役未如外界所料輕鬆，第3節一度落後對手10分。不過她們在最後一節重拾領先優勢後，在最後5秒被對方的嘉比威廉絲射入三分球，僅領先65：64。法國隊隨後採取犯規戰術，美國隊由卡莉亞哥柏射入兩個罰球，再次拉開3分優勢。法國隊僅剩3.8秒的最後一擊再次由嘉比威廉絲處理，惟她情急下未及望到眼下的三分線，壓哨投籃雖然命中，但因踩線由三分球變「Long 2」。美國女籃終險勝67：66達成八連霸，並為代表團取得第40金。

美中相差17銀18銅

完成第16日所有賽事後，國家隊獲40金27銀24銅，美國隊獲40金44銀42銅。兩隊金牌數量相同下，美國隊憑藉較多銀牌，連續兩屆在閉幕日反壓國家隊踞獎牌榜首位。今屆奧運雖有同屬傳統體育強國的俄羅斯，因俄軍前年入侵烏克蘭遭禁賽，但並未因此加劇中、美的壟斷。

此外，今屆為國家隊在韻律泳團體賽、雙人賽添兩金的27歲雙胞胎拍檔王芊懿和王柳懿，早前獲香港教育大學教育博士（中文班）錄取，9月正式成為該校學生。教大昨恭賀兩人在巴黎奧運揚威，其中校長李子建讚揚兩人展現百折不撓的意志和矢志不渝的決心，期望兩人加入教大後能激勵學生及年輕人為夢想奮鬥。

明報記者

相關字詞﹕香港教育大學 王柳懿 王芊懿 金牌 獎牌榜 國家隊 中國隊 美國隊 巴黎奧運

上 / 下一篇新聞