拒共享金牌 男子跳高加賽卡爾摘金

卡塔爾名將巴舒謙與意大利好手譚貝利，3年前東奧在男子跳高決賽鬥得難分軒輊，但當時與裁判商議下決定共同奪金，這一幕成為佳話。來到今屆奧運，卡爾跟麥伊雲再次出現難分難解，均做出2.36米並列首名，惟雙方均拒絕共享金牌，反而決定以附加賽分勝負，但兩人在2.38米挑戰失敗後，降至2.36米亦未能跳過，卡爾戰至2.34米終把握機會奪金，麥伊雲飲恨摘銀。上屆奧運僅排第10的卡爾賽後稱當刻只是互相看着對方，「很確定麥伊雲也有同樣心態，然後點一點頭，就繼續下去了」。

另最後一次出席奧運的巴舒謙雖無緣衛冕，但仍以2.34米摘銅，也成史上首位連續4屆獲牌的跳高選手；至於譚貝利賽前因腎石問題需負病出戰下，做出2.22米僅排第11名。

美國4×400接力稱王封后

其他賽事方面，美國在男、女子4×400米接力俱無敵，其中男子組破奧運紀錄的2分54.43秒奪金；女子組則跑出3分15.27秒，離世界紀錄僅差0.1秒。此外，肯尼亞隊跑手卡比歌在女子1500米決賽，以3分51.29秒打破奧運紀錄摘金；日本隊的北口榛花在女子標槍決賽擲出65.8米，首次參賽即封后。