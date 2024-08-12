拒共享金牌 男子跳高加賽卡爾摘金

【明報專訊】巴黎奧運男子跳高決賽昨再現經典場面，有別上屆東京奧運發生共享金牌情况，新西蘭隊的希米殊卡爾今屆賽事與美國隊選手麥伊雲擁有相同試跳紀錄下，卻一同決定以附加賽分勝負，最終由卡爾封王，成為史上首名奪得該項目金牌的新西蘭選手。
卡塔爾名將巴舒謙與意大利好手譚貝利，3年前東奧在男子跳高決賽鬥得難分軒輊，但當時與裁判商議下決定共同奪金，這一幕成為佳話。來到今屆奧運，卡爾跟麥伊雲再次出現難分難解，均做出2.36米並列首名，惟雙方均拒絕共享金牌，反而決定以附加賽分勝負，但兩人在2.38米挑戰失敗後，降至2.36米亦未能跳過，卡爾戰至2.34米終把握機會奪金，麥伊雲飲恨摘銀。上屆奧運僅排第10的卡爾賽後稱當刻只是互相看着對方，「很確定麥伊雲也有同樣心態，然後點一點頭，就繼續下去了」。
另最後一次出席奧運的巴舒謙雖無緣衛冕，但仍以2.34米摘銅，也成史上首位連續4屆獲牌的跳高選手；至於譚貝利賽前因腎石問題需負病出戰下，做出2.22米僅排第11名。
美國4×400接力稱王封后
其他賽事方面，美國在男、女子4×400米接力俱無敵，其中男子組破奧運紀錄的2分54.43秒奪金；女子組則跑出3分15.27秒，離世界紀錄僅差0.1秒。此外，肯尼亞隊跑手卡比歌在女子1500米決賽，以3分51.29秒打破奧運紀錄摘金；日本隊的北口榛花在女子標槍決賽擲出65.8米，首次參賽即封后。