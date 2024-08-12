林郁婷封后 吐性別爭議烏氣 女子拳擊57公斤級挫波蘭選手 「所有辛酸都值得」

接連淘汰烏茲別克、保加利亞及土耳其選手晉身決賽的林郁婷，決賽對施莉米達未有「手軟」，三回合比賽中多番埋身擊中對手，最後獲5名拳證一致判勝出賽事。這也是繼早前李洋／王齊麟組合贏得羽毛球男雙金牌後，中華台北隊在巴黎奧運贏得的第2面金牌。林郁婷確定獲勝後即時跪地親吻擂台，並揹起教練曾自強慶祝，登上頒獎台時更不禁落淚。她說：「霎時間就像人生跑馬燈一樣，腦內突然浮現過去，訓練時的痛苦場景，每一刻都歷歷在目。當然，能夠在奧運賽場摘金，所有的辛酸、淚水和汗水都值得。」

少時學拳冀助母脫家暴

林郁婷的拳擊之路，一路走來的確不易。她年少受訪時透露踏上擂台是希望媽媽脫離家暴陰霾，「因為小時候爸爸常常打媽媽，所以我加入了拳擊隊，希望我可以用自己的力量來保護她」。

晉級路屢遭敵將X手勢抗議

待父親離開家庭，林郁婷亦開始闖出名堂，2018和22年兩度贏得國際拳擊協會主辦世界賽冠軍，去年更在亞運摘金。惟圍繞林郁婷的性別爭議，迅即成為她在擂台以外另一戰線。去年她曾在世界賽被指性別測試不符標準，遭取消參賽資格。其後國際奧委會允許林郁婷參加今屆奧運賽事，但其落敗對手卡拉曼及史坦妮娃都曾在落敗後公然展示X手勢作無聲抗議，也令她承受更多外間壓力。

女子拳擊以外，早前同樣出現爭議事件的自由體操項目，亦有最新發展。國際體育仲裁法庭昨裁定，由於美國隊為婕莉絲提出評分申訴的時效比規定遲4秒，因此其申訴無效，奧委會將頒回銅牌予原本比婕莉絲高0.034分的羅馬尼亞選手安娜芭保素。不過美國隊已明言將會就裁決上訴。