巴奧公眾馬拉松同樂 完賽獎牌無價

這場別開生面的奧運公眾全馬在法國時間上周六（10日）晚上9時展開，來自香港的跑手最少有數十人，但要能取得參賽資格都有一定要求，除了名額有限（約2萬人，另有10公里賽同樣約2萬人），更要「儲里數」，方法有二，一是以不同運動形式，如跑步、步行、踩單車或游水等儲夠1萬分。另一方法是登記大會手機應用程式，每月完成所須挑戰，二選一達成就可參與抽籤。

觀眾沿途吶喊 彷彿變身奧運跑手

有趣的是今次有別全馬傳統改於晚上舉行，賽事由巴黎市政廳起步，經過巴黎歌劇院、羅浮宮及大皇宮等名勝，終點在榮軍院。當晚氣溫約28℃對跑手來說算稍高，但賽道沿途氣氛十足，企滿熱情觀眾不斷吶喊。

與我同行的是自己跑班中最強的女跑手陸慧敏和黃美芬，大家賽前準備皆有感這條被世界田聯形容為奧運史上最殘忍賽道困難非常，因要上升436米及下降438米，猶如跑越野賽。

筆者起步時在我自己組別較慢出發，起步後頭兩公里，附近沒其他跑手，沿途觀眾放棄睡眠來打氣，彷彿我就是一名奧運跑手，亦令我感受到巴黎人的熱情。

完賽後與兩名跑班戰友回顧，她們都笑言沿途風景優美，加上當地晚上9時才準備日落，可以「由巴黎市政廳起步向住鹹蛋黃太陽方向跑」，加上殘障跑手難得可與健全跑手同行起步，這寶貴體驗不但很夢幻，更是一場充滿愛的賽事。

文：Becky