加拿大韓裔B-Boy金菲臘 施魔法般舞步奪金

Phil Wizard昨晉級路上僅在分組賽失掉1場，決賽面對分組賽首仗的手下敗將Dany Dann，相比後者重視音樂感，Phil Wizard有不少即興發揮做出多個自創動作，結果除了第一回合險勝5：4，第2、3回合均完勝全取9票，最終以場數3：0（票數23：4）贏得金牌。

27歲的金菲臘生於多倫多，父母均來自韓國。他12歲時在溫哥華街頭看見街頭舞團表演後深受啟發，回家開始不斷搜尋霹靂舞相關片段，踏上舞者之路。前年3月曾訪港擔任一項霹靂舞賽事嘉賓的他，雖在舞台呈現陽光男孩模樣，卻在奪金後透露賽前幾乎被壓力吞噬，「昨（前）天我哭得連眼球也掉出來，慶幸在外人面前看似不太緊張。我很高興實現大家對我的期望，但更重要是能享受比賽，這天玩得很開心」。他形容霹靂舞過去未被充分重視，希望藉首次亦可能是唯一的奧運舞台，向世人展示這運動項目的奇妙之處。

36歲丹尼斯參賽 曾任助護保收入

以36歲「高齡」參賽的丹尼斯，15歲在位於南美洲的家鄉法屬圭亞那開始「習舞」。為了得到更多曝光機會，他20歲的時候與朋友不惜離開家園，跨越大西洋到法國追夢。這名2023年歐洲運動會金牌得主此前與同屬舞者的妻子一起在醫院當助理護士維持穩定收入，今年初才辭去工作，以全職舞者身分專注備戰奧運。

此外，去年世界賽冠軍的美國隊30歲舞者蒙度禾（B-Boy Victor）在銅牌戰以場數3：0（票數20：7），擊敗日本隊的半井重幸（B-Boy Shigekix）。