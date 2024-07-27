居里三分發炮 五連霸夢幻破法 占士膺MVP：難想像下屆主場續戰

美國奪隊史奧運第17金

奧運男籃連續兩屆同一決賽戲碼，其中是役擔正的美國隊中鋒安必特因年初突改變主意「棄法投美」，成為主場法國隊球迷的「柴台」對象。兩軍初段拉鋸，美國落後10：11下開始反超前，安東尼愛華士連入兩球三分波下，以20：15領先第一節。法國隊次節曾打出6：0攻勢，一度反超25：24，前鋒耶布斯尼更曾在占士面前「拆你屋」入樽，再博得罰球射入變成3分波。惟夢幻隊藉居里及戴雲布克卡的「三分雨」，加上快速反擊奏效，半場以46：41領先。

法國第3節曾以兩名NBA中鋒雲班耶馬與高拔同時上陣鎮守防線，其中前者射入第2個三分球，加上後衛科尼亞頻得分，追至66：72僅落後6分。法國在末節力追，最後3分鐘追至只差3分，但受制球隊是役全場罰球17投10中，反觀夢幻隊8投全中之餘，更被上仗4強起回勇的「咖喱仔」居里在尚餘2分47秒起展開個人表演，接連射入4記三分球取12分，這名36歲奧運「新丁」隨即做出其標誌性的「晚安」慶祝手勢，寓意勝負已分，終領銜夢幻隊以98：87擊敗法國，達成連續5屆奧運奪金，亦是隊史在此項目第17金。39歲的占士如願取得個人第3面金牌，今屆場均貢獻14.2分、6.8個籃板、8.5次助攻及1.3搶截的他，亦大熱當選今屆男籃賽事最有價值球員（MVP）。

總結是役居里取得24分及5次助攻，三分球12投8中，杜蘭特與占士分獲15及14分；法國則有雲班耶馬攻入全場最高的26分兼交出7個籃板，耶布斯尼亦取20分。

賽後居里笑言末段的表現就如過往自己在NBA賽場一樣，加上有個理想結局，「這就是我想要的一切」。而占士則謂：「這對美國籃球來說是偉大時刻！能與11名偉大隊友及出色的教練團一起為國家完成這件事真是好極了。」對於來屆會否在洛杉磯奧運主場再戰，他雖未為此「完全落閘」，但坦承屆時自己將年屆43歲，已很難想像自己會再戰一屆。

雲班耶馬灑淚：4年後必再戰

反觀年僅20歲的法國超新星雲班耶馬，完場一刻禁不住失望的淚水，賽後他更發出宣言：「我必定會在4年後再戰奧運，目標只有一個，就是將金牌帶回家！」