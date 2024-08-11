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體育

體壇快訊：黃澤林林肯挑戰賽闖4強

【明報專訊】世界排名第171位的20歲港隊首席網球手黃澤林，昨晨於美國續戰ATP林肯挑戰賽，並於男單8強輕鬆直落兩盤7：5、6：1淘汰華裔澳洲籍球手塗辰立，將與主場球手巴沙華利迪爭入決賽。

U21主帥卡斯利暫掌三獅

英格蘭足總昨公布，將任命現為英格蘭U21主帥的卡斯利，兼任「三獅」大國腳暫代主教練，領軍出戰下月在歐洲國家聯賽分組賽，分別作客愛爾蘭隊及主場迎戰芬蘭隊。這名50歲英籍教頭去年曾帶領「幼獅」在U21歐洲國家盃決賽擊敗西班牙隊封王，取得隊史在此項賽事第3冠。

金判坤領蔚山首擊報捷

前港足主帥金判坤早前離任馬來西亞隊主帥一職後，重返韓國執教當地班霸蔚山HD，昨晚他在接掌後首場正式賽事，於韓職聯賽主場藉對手一記烏龍球，以1：0小勝FC大邱，結束此前球隊兩連敗走勢，賽後26戰得45分暫列第3，落後榜首的FC江原兩分。

錫菲聯英冠旗開得勝

英冠昨晨揭開戰幔，其中上季於英超包尾降班的錫菲聯，在首輪作客輕鬆以2：0擊敗普雷斯頓。而上季升班附加賽決賽惜敗的列斯聯，則在主場以3：3賽和相隔13年再返次級聯賽的「升班馬」樸茨茅夫。

蒙沙意盃首圈驚險過關

意大利盃昨晨展開首圈的64強，當中意甲球會蒙沙昨在迎戰乙組的蘇迪路，法定時間悶和0：0，終戰至互射12碼以9：8險勝過關。

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