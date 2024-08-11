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2024年8月11日星期日
日本Ami新項霹靂舞封后 嘆下屆無賽可惜 國家隊劉清漪摘銅「更堅定自己」
港產B-Boy曾子驊自資外征 盼獲增資源
難民隊B-Girl展「解放阿富汗女性」披肩遭DQ
李思穎今5時登場戰場地全能賽 公路賽完賽添信心
國乒女團五連霸 夢之隊首攬8金 3：0挫日本看齊男團 曹緣10米台跳水稱霸
皇馬迷樊振東連環致敬 仿麥巴比交叉抱胸慶祝成熱話
國家隊再誕拳后 吳愉54公斤級拳擊挫上屆亞軍奪魁
湯告魯斯傳空降閉幕禮 運送奧運旗幟至洛杉磯
獎牌榜
今日焦點賽事
西班牙男足隔32年再奪金 加時5：3破法 男女隊近兩年贏7大賽締盛世
美國男子接力隊交棒失誤 4×100遭DQ
美國女籃決戰法國爭八連霸 男籃同戲碼寫奧運歷史
杜拉破奧運紀錄馬拉松封王 奪埃塞俄比亞巴奧首金
奧運快遞：日摔跤隊單日添兩金
力排性別質疑 哈莉芙奪金捍尊嚴 「仇恨與誹謗讓成功別具滋味」 銀牌國手大方祝賀
美國滑板選手苦訴銅牌甩色
曼城極刑戰挫曼聯捧社區盾 破連續3屆落敗魔咒
熱刺6.5億簽蘇蘭基 迪基亞自由身投費倫
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體壇快訊：黃澤林林肯挑戰賽闖4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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