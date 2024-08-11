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體育

熱刺6.5億簽蘇蘭基 迪基亞自由身投費倫

【明報專訊】熱刺昨宣布般尼茅夫前鋒蘇蘭基來投，簽約6年。據報轉會費總值高達6500萬鎊（約6.5億港元），打破熱刺歷來收購轉會費紀錄，球會更為這名日本動漫迷安排別開生面的加盟短片，包括起用他曾在慶祝入球時使用的《火影忍者》（又譯《狐忍》）敵角的面具。

熱刺官網宣布與蘇蘭基簽約至2030年6月。據報轉會費為5500萬鎊再加1000萬鎊浮動條款。這名26歲英籍射手出身車路士青訓，曾外借到荷甲維迪斯及效力利物浦各一季，之後在般尼茅夫6季漸重生，包括上季英超入19球，與兩名英格蘭國腳菲爾科頓及奧尼屈堅斯並列射手榜第4。熱刺上月初以4000萬鎊簽入列斯聯18歲中場艾治格雷。

蘇蘭基以沉迷日本動漫見稱，如上季尾對賓福特尾段入球後，竟拿出《火影忍者》敵角宇智波帶土的面具及做出該角色的手印慶祝。而熱刺公布這宗轉會前亦發布一張有相關面具的相片，加盟影片亦充滿動漫色彩。

另邊廂，賦閒逾一年的33歲曼聯前門將迪基亞，昨落實以自由身加盟意甲費倫天拿，據報簽約1年，再加可續約1年選項。另《The Athletic》報道，曼聯就簽入後衛馬菲斯迪歷特與拜仁慕尼黑達成協議，最終轉會費為4500萬歐元加500萬歐元浮動條款。而待右閘雲比沙卡成功轉投韋斯咸，「紅魔」便會再向拜仁羅致摩洛哥隊閘衛馬沙拉奧。

而車路士在英格蘭國腳中場干拿加歷查以4200萬歐元轉投馬德里體育會後，勢以6300萬歐元由狼隊簽入葡萄牙隊翼鋒柏度尼圖。

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