奧運快遞：日摔跤隊單日添兩金

法國贏波男排兩連霸

男子排球決賽，世界排名第3的東道主法國隊，以直落3局擊敗「世一」波蘭隊，取得奧運兩連霸；美國隊則在銅牌戰同以局數3：0擊敗意大利隊，相隔一屆再掛銅。女子沙灘排球方面，前年世界賽冠軍的巴西隊組合安娜柏莉絲亞／莉絲保亞，以局數2：1力克加拿大隊組合曉文娜柏列迪絲／韋姬遜，首奪奧運金牌。

挪女手球隊挫地主奪金

上屆銅牌得主的挪威隊，昨晚於女子手球決賽，以29：21擊敗衛冕的東道主法國隊，並取下隊史第3金。至於在4強戰不敵挪威的3屆盟主丹麥隊，昨則以30：25力克另一北歐隊伍瑞典摘銅。

高寶璟高球個人賽封后

高爾夫球女子個人賽昨晚煞科，過去兩屆奧運分別摘下1銀1銅的27歲韓裔新西蘭隊名將高寶璟，以總成績低標準10桿的278圓夢贏得金牌；至於德國隊的軒絲萊特則以低標8桿摘銀，而國家隊的林希妤以低標7桿掛銅。另衛冕的美國隊世界一姐尼莉歌達，僅以低標1桿排並列第22位。