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體育

美國女籃決戰法國爭八連霸 男籃同戲碼寫奧運歷史

【明報專訊】美國隊昨晨在巴黎奧運女子籃球4強淘汰澳洲隊後，將於香港時間今晚9時半舉行的決賽硬撼東道主法國隊，力爭奧運八連霸，而連同今晨舉行的男籃決賽，令奧運史上首次出現男女籃決賽均為同一戲碼的情况。男籃方面，塞爾維亞隊昨憑中鋒約基治交出「三雙」領軍下，以93：83戰勝德國隊摘銅。

衛冕之師美國女籃，從今屆奧運分組賽已展現出強勁氣勢，得失球差為+58，冠絕12支參賽球隊，雖然進入8強時對陣非洲代表的尼日利亞隊，僅以88：74勝出，但昨晨在4強惡鬥澳洲隊打出具統治力的表現，最終輕鬆以85：64取勝勇闖決賽，豪取奧運60連勝戰績，亦是繼東京奧運8強後，連續兩屆擊敗對方。

來到決賽，美國女籃料續靠今屆平均得分18.2分及18分的艾雅威爾遜及布安娜史迪維攻堅，以及五奪奧運金牌的42歲老將「白曼巴」圖拉絲助陣，今晚面對在4強戰至加時以81：75險勝比利時的法國隊，作為東道主的法國今屆把握主場之利，殺入決賽，一吐上屆東奧僅獲銅牌的烏氣。這對組合連同今晨上演的男籃決賽，成為奧運史上首次男女子決賽均由相同兩國包辦席位。

約基治三雙 領塞爾維亞奪銅

男籃銅牌戰方面，日前在4強力戰下以91：95反負予美國的塞爾維亞隊，昨晚憑NBA三屆最有價值球員（MVP）約基治交出「三雙」的19分、12個籃板及11次助攻，加上另外5人得分亦達雙位數下，以93：83擊敗德國隊摘銅，相隔8年再度收下奧運男籃獎牌。

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