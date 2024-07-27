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體育

美國男子接力隊交棒失誤 4×100遭DQ

【明報專訊】爭金熱門的美國隊昨在巴黎奧運男子4×100米接力決賽出現交棒失誤，僅以第7名衝線，賽後更遭大會取消資格（DQ），相反上屆東京奧運摘銀的加拿大隊跑出37.50秒，繼1996年亞特蘭大奧運後再度奪金，連續3屆奧運登上頒獎台。

加拿大摘金 連續3屆上頒獎台

初賽首名出線的美國隊，日前確認百米男飛人拉尼斯因確診新冠而缺陣，負責第1棒的基斯甸高文此仗交棒予堅尼比拿歷時發生碰撞，其後隊友力追不果終以第7名完賽，大會賽後更指高文與比拿歷在交棒區以外交接違規，結果更被DQ，令美國男子接力隊自2004年雅典奧運以來，連續5屆未能取得該項目獎牌。高文賽後表示感失望道：「尤其是對美國來說，因為我們很想把它（金牌）帶回家，知道自身有速度做到這一點。」

反觀初賽以第8名僅僅晉級的加拿大隊，昨於決賽跑出37.50秒率先衝線奪金，隊伍亦連續3屆奧運登上頒獎台，並且相隔28年後再次踏上頒獎台最高一級；而南非隊則以打破非洲紀錄時間的37.57秒摘銀，英國隊以37.61秒獲銅。至於同場的前屆銀牌得主日本隊，在戰至第2及3棒期間一度領先下，因最後一棒的上山紘輝被一眾勁敵趕過，終以37.78秒取第5名完成；由謝震業領銜的國家隊則以38.06秒排第7，未能繼上屆掛銅後再登頒獎台。

同日上演的女子4×100米接力決賽，美國隊則跑出41.78秒奪金，英國及德國隊分奪銀、銅牌；衛冕的牙買加位居第5。值得一提的是，女將布嘉特（Alexandra Burghardt）昨代表德國隊摘銅，連同她在兩年前北京冬季奧運雙人有舵雪橇已取銀牌，成為史上第7名達成在夏奧及冬奧皆取獎牌的運動員。

女子鉛球決賽方面，國家隊選手鞏立姣擲出19.27米，僅排第5無緣衛冕；隊友宋佳媛則做出19.32米，收穫銅牌。金牌得主為擲出20米的德國隊選手奧根莉耶。

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