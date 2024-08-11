西班牙男足隔32年再奪金 加時5：3破法 男女隊近兩年贏7大賽締盛世

連續兩屆殺入決賽的西班牙，開賽11分鐘先失守，被停賽刑滿的法國中場安素米洛特乘對手解圍不遠，第一時間抽射先開紀錄。惟狂牛軍僅落後7分鐘，便由費明盧比斯扳平；25分鐘，這名21歲巴塞隆拿中場再藉對方門將拉斯特撲救失誤，門前補射再破網，攻入今屆第6球，加上另一歐國盃冠軍成員阿歷斯巴爾拿28分鐘罰球直接彎入，反超前3：1完半場。

由名宿亨利領軍的法國，52分鐘收起曾效力阿仙奴的隊長射手拿卡錫迪，換入前鋒卡利穆恩度注入活力，之後取回不少攻勢，戰至78分鐘終由後備入替的中場艾基利奧斯，把米高奧利斯的直射罰球改變方向破網，加上90分鐘藉對方中場杜連迪斯禁區內攬跌卡利穆恩度博得12碼，前鋒桑馬迪達主射得手，法定時間逼和3：3。

西班牙未有被逼和而意志消沉，加時100分鐘更由兩名「沙治奧」聯手，由翼鋒沙治奧高美斯妙傳後備前鋒沙治奧卡美路單刀挑射得手再領先，這名西甲華歷簡奴射手加時下半場補時，再接應門將阿魯泰拿斯擲球長傳快攻，故技重施挑射梅開二度，鎖定5：3勝局，繼1992年在巴塞隆拿主場稱王後，第2次贏得奧運男足金牌，亦成為繼1984年的法國隊後，歷來第2次同一年內在歐洲國家盃和奧運封王。

月內連贏歐國盃奧運

西班牙除了一掃上屆飲恨得銀牌的失利，過去一個月先後贏得歐國盃、奧運金牌及男、女子U19歐國盃，連同壟斷男、女子歐洲國家聯賽冠軍以及去夏勇奪女子世界盃，近兩年囊括了大國腳及U19梯隊共7項重要錦標，而去年的U21歐國盃亦戰至決賽才僅負英格蘭隊奪亞。

昨仗決賽梅開二度兼今屆共入6球成單屆大賽入球最多的西班牙球員費明盧比斯，與阿歷斯巴爾拿同樣一個月內連奪歐國盃及奧運金牌，前者稱球隊今屆踢出精彩表現，值得獲取金牌列入史冊，並提及休息逾一周便會下周二歸隊，展望為巴塞贏得更多冠軍。

法帥亨利仍為麾下表現自豪

西班牙大國腳主帥迪拉富安迪形容這仗為史詩般對決，又指接連奪冠是西班牙多年青訓努力的成果。奧運隊主帥迪尼亞則笑言，狂牛總有後備殺手，繼歐國盃奠勝的奧耶沙巴爾，如今再有沙治奧卡美路達成任務。

法國則成為奧運男足史上首隊在決賽落敗的東道主，不過奧運隊主帥亨利仍為麾下的表現自豪，「雖然最終結果不太理想，為這面獎牌（銀牌）慶祝是困難，但我們必須為它喝采，球隊在過程中非常努力，一直戰鬥到最後，贏得了我的尊重」。