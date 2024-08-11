湯告魯斯傳空降閉幕禮 運送奧運旗幟至洛杉磯

擔任今屆奧運開幕禮及閉幕禮藝術總監的若利曾透露，閉幕禮將會把「奇蹟」和「反烏托邦」結合，相比開幕禮較為歡樂的基調，料將呈現更為黑暗的元素。

煞科日誕11金 聚焦女子馬拉松

除了盛傳的湯告魯斯，不少來自洛杉磯的美國巨星也被指將擔任閉幕禮表現嘉賓，包括今屆獲美國國家廣播公司委聘任特派記者的饒舌歌手Snoop Dogg、歌手Billie Eilish，以及搖滾樂隊Red Hot Chili Peppers等。

至於今上演的煞科日賽事共誕生11面金牌。其中將在閉幕禮舉行頒獎儀式的女子馬拉松甚有機會打破2小時23分07秒的奧運紀錄；奪金熱門包括埃塞俄比亞隊的艾絲花，以及力爭衛冕的肯尼亞隊跑手積查查等。同日舉行的女排決賽，將由已突破隊史最佳成績的意大利隊對陣上屆金牌得主美國隊。另外，水球、手球、現代五項及場地單車等項目亦會決出金牌。

下屆料新增3項50米泳賽

此外，現時奧運只有自由泳設50米項目，世界游泳總會據報有意在2028年洛杉磯奧運新增50米蝶泳，蛙泳及背泳，料只要確保參賽運動員數目不超出目前的限額，便會獲國際奧委會批准申請。