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體育

國家隊再誕拳后 吳愉54公斤級拳擊挫上屆亞軍奪魁

【明報專訊】國家隊選手吳愉昨在巴黎奧運拳擊女子50公斤級決賽挫土耳其隊名將克傑露古，繼常園於女子54公斤級奪金後成為國家隊奧運史上第2名女子拳擊金牌得主。此外，國家隊昨晚於藝術體操團體全能賽封后，奪隊史此項目首金。

身為解放軍的29歲拳擊好手吳愉，師從「中國拳王」鄒市明的教練張傳良，曾在世界軍人運動會奪金，去年亦在杭州亞運封后，今屆初戰奧運的她由16強起一直未受太大考驗，戰至昨晨決賽面對上屆銀牌得主的土耳其隊好手克傑露古，結果吳愉以4：1取勝，成為繼日前的常園後，歷來第2名國家隊奧運女子拳后。

藝術體操全能賽取隊史首金

另國家隊昨於藝術體操團體全能賽總成績取69.800分，以0.05分壓以色列隊封后奪隊史此項首金。而劉煥華則在舉重男子102公斤級奪金，為國家隊取歷來在舉重100公斤級以上首金。

另一方面，日前在藝術體操個人全能賽封后的俄裔德國隊選手華科露美芙（Daria Varfolomeev），賽後被網民「起底」，稱她曾在2023年底於社交網分享一張其與一地圖合影照片，該地圖顯示5處烏克蘭領土（克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松）屬於俄羅斯，但該帖文目前已被刪除。值得一提的是，今屆俄羅斯及白俄羅斯運動員不但要以中立身分參賽，而且必須先通過所屬體育項目的國際組織及國際奧委會的雙重審核，以確保他們沒支持俄羅斯入侵烏克蘭，以及與該國的軍事活動沒任何聯繫。

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