國乒女團五連霸 夢之隊首攬8金 3：0挫日本看齊男團 曹緣10米台跳水稱霸

日本變陣 張本美和戰雙打

爭取衛冕的國家女團，跟前晚封王的男團同在賽前不失一場強勢決賽；2號種子的日本隊除了在4強鬥德國隊曾失一仗外，其餘賽事均以場數3：0取勝，當中16歲的張本美和從16強至4強賽，一直負責兩場單打比賽，惟日本昨仗決定變陣，張本轉為伙拍早田希娜出戰首場雙打，平野美宇則改為專注單打比賽。

國家隊在首場雙打派出陳夢／王曼昱，但面對早田希娜／張本美和飽食驚風散，先輸一局9：11後以一局11：6扳平，其後以6：11再落後，不過二人抵住壓力，在其後兩局連贏11：6、12：10，局數反勝3：2先贏一場。

韓國贏銅牌戰 德國再逢梗頸四

連續兩屆奧運女單摘銀的孫穎莎在次仗以直落三局13：11、11：6、11：6輕取平野美宇後，王曼昱在第3戰單打面對張本美和，在首局戰至「刁時」以12：14先輸，但她隨後連贏三局12：10、11：7、11：6，並以局數3：1反克奠勝，最終助國家隊以場數3：0力挫日本隊，繼上屆東京奧運後，再於決賽擊敗對方奪金，締造奧運女團五連霸。

銅牌戰方面，由申裕斌、田志希及李恩惠組成的韓國隊，昨以場數3：0輕取德國隊，相隔16年後再摘銅牌，亦令德國連續兩屆奧運得「梗頸四」。

至於今屆「例不虛發」的中國跳水隊，昨晚憑奧運「四朝元老」曹緣在男子個人10米台再下一城，不單以總分547.50分力壓群雄成功衛冕，更助國家隊包攬今屆8項跳水賽事全部金牌，史上首次在奧運達成「金滿貫」。

曹緣昨在準決賽以首名晉級，而早前10米雙人台摘金拍檔楊昊，則以次名殺入決賽。不過準決賽取得第3名晉級的17歲日本隊新星玉井陸斗，決賽一度成為國家隊衝金最大敵人。他在前兩跳發揮極為出色，一度以183.4分力壓少0.1分的曹緣，但後者憑第3跳的97.2分重奪領先位置。及至決賽第5跳，玉、曹之爭漸見高下，玉井在此跳出現嚴重失誤，入水角度甚差下只得39.1分，曹緣同一輪則成功做出難度系數達3.7的向前翻騰四周半抱膝動作，以88.8分拉開分差。

玉井雖在最尾一跳取得全場最高的99分，以總分507.65摘得日本隊首面奧運跳水銀牌，但在決賽6跳得分從未低於86分的曹緣，隨後亦以總分547.5鎖定中國今屆奧運的第36面金牌，而英國選手諾亞威廉斯則以497.35奪銅。至於初賽時左手腕有傷的楊昊表現失準，在決賽以390.2分敬陪末席。

曹緣衛冕10米台 看齊盧根尼斯

連同今屆10米高台金牌在內，曹緣已連續4屆在奧運跳水單人或雙人項目中贏得金牌而回。此外，他更是自1988年美國跳水名將盧根尼斯（Greg Louganis）後，首名成功在男子10米高台跳水賽事衛冕的選手。曹緣賽後受訪時就指，未因要爭取跳水「金滿貫」紀錄而受影響，「之前（跳水隊）的7塊金牌，其實對我沒太多影響，一路走來都是更多專注自己的比賽。能包攬8金我也非常高興」。