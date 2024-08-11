明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國乒女團五連霸 夢之隊首攬8金 3：0挫日本看齊男團 曹緣10米台跳水稱霸

【明報專訊】由乒乓球女單世界前3名球手孫穎莎、陳夢及王曼昱組成的國家隊，昨晚於女子團體決賽以場數3：0挫日本隊奪金，偕男團一同實現奧運五連霸，剛好奪國家隊史上在夏季奧運的第300面金牌。而同晚較早時間舉行的男子個人10米台決賽，衛冕的曹緣以547.50分封王，助國家跳水「夢之隊」今屆包攬8金寫「金滿貫」歷史。

日本變陣 張本美和戰雙打

爭取衛冕的國家女團，跟前晚封王的男團同在賽前不失一場強勢決賽；2號種子的日本隊除了在4強鬥德國隊曾失一仗外，其餘賽事均以場數3：0取勝，當中16歲的張本美和從16強至4強賽，一直負責兩場單打比賽，惟日本昨仗決定變陣，張本轉為伙拍早田希娜出戰首場雙打，平野美宇則改為專注單打比賽。

國家隊在首場雙打派出陳夢／王曼昱，但面對早田希娜／張本美和飽食驚風散，先輸一局9：11後以一局11：6扳平，其後以6：11再落後，不過二人抵住壓力，在其後兩局連贏11：6、12：10，局數反勝3：2先贏一場。

韓國贏銅牌戰 德國再逢梗頸四

連續兩屆奧運女單摘銀的孫穎莎在次仗以直落三局13：11、11：6、11：6輕取平野美宇後，王曼昱在第3戰單打面對張本美和，在首局戰至「刁時」以12：14先輸，但她隨後連贏三局12：10、11：7、11：6，並以局數3：1反克奠勝，最終助國家隊以場數3：0力挫日本隊，繼上屆東京奧運後，再於決賽擊敗對方奪金，締造奧運女團五連霸。

銅牌戰方面，由申裕斌、田志希及李恩惠組成的韓國隊，昨以場數3：0輕取德國隊，相隔16年後再摘銅牌，亦令德國連續兩屆奧運得「梗頸四」。

至於今屆「例不虛發」的中國跳水隊，昨晚憑奧運「四朝元老」曹緣在男子個人10米台再下一城，不單以總分547.50分力壓群雄成功衛冕，更助國家隊包攬今屆8項跳水賽事全部金牌，史上首次在奧運達成「金滿貫」。

曹緣昨在準決賽以首名晉級，而早前10米雙人台摘金拍檔楊昊，則以次名殺入決賽。不過準決賽取得第3名晉級的17歲日本隊新星玉井陸斗，決賽一度成為國家隊衝金最大敵人。他在前兩跳發揮極為出色，一度以183.4分力壓少0.1分的曹緣，但後者憑第3跳的97.2分重奪領先位置。及至決賽第5跳，玉、曹之爭漸見高下，玉井在此跳出現嚴重失誤，入水角度甚差下只得39.1分，曹緣同一輪則成功做出難度系數達3.7的向前翻騰四周半抱膝動作，以88.8分拉開分差。

玉井雖在最尾一跳取得全場最高的99分，以總分507.65摘得日本隊首面奧運跳水銀牌，但在決賽6跳得分從未低於86分的曹緣，隨後亦以總分547.5鎖定中國今屆奧運的第36面金牌，而英國選手諾亞威廉斯則以497.35奪銅。至於初賽時左手腕有傷的楊昊表現失準，在決賽以390.2分敬陪末席。

曹緣衛冕10米台 看齊盧根尼斯

連同今屆10米高台金牌在內，曹緣已連續4屆在奧運跳水單人或雙人項目中贏得金牌而回。此外，他更是自1988年美國跳水名將盧根尼斯（Greg Louganis）後，首名成功在男子10米高台跳水賽事衛冕的選手。曹緣賽後受訪時就指，未因要爭取跳水「金滿貫」紀錄而受影響，「之前（跳水隊）的7塊金牌，其實對我沒太多影響，一路走來都是更多專注自己的比賽。能包攬8金我也非常高興」。

上 / 下一篇新聞