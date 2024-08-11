李思穎今5時登場戰場地全能賽 公路賽完賽添信心

巴黎奧運步入尾聲，初次征奧的23歲「小車神」李思穎，上周在女子公路賽完成賽事寫下港隊女將歷史後，今於閉幕日將在場地單車全能賽力爭佳績。昨在場館續積極備戰的她神情輕鬆，日前她亦明言在順利完成公路賽後，讓她增添不少信心，期望今轉戰場地全能賽可完成賽前定下取得頭10名的目標。

閉幕禮偕盧蔚豐首「擔大旗」

值得一提的是，全能賽首個小項的捕捉賽於今午5時先演，再於5時57分進行配速賽，及至晚上6時53分再戰淘汰賽，而最後一項的記分賽則在晚上7時56分舉行，並以4項加起來的總成績決定勝負。而賽事爭金熱門為過去兩屆世界賽奪冠兼上屆金牌得主的美國隊名將珍妮花華蘭迪（Jennifer Valente）、丹麥隊的迪達莉臣（Amalie Dideriksen）及日本隊的梶原悠未等。

此外，Ceci在戰畢賽事後，將在香港時間明晨3時於法蘭西體育場舉行的巴黎奧運閉幕禮，聯同跆拳道隊男將盧蔚豐（Chris）共同擔任港隊代表團持旗手，亦是這兩名初奧選手首次「擔大旗」。

意大利壓英國贏女子麥迪遜賽

至於昨晨舉行的場地單車賽事，意大利隊在女子麥迪遜賽以37分力壓取31分的上屆金牌得主英國隊封后；而荷蘭隊則以28分摘下銅牌。