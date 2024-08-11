港產B-Boy曾子驊自資外征 盼獲增資源

狄易達：街舞非男性專利

同場還有Hip Hop街舞出身的歌手狄易達，他在2009年創立跳舞學校後，過去15年致力發展香港霹靂舞文化。他認為霹靂舞成為奧運項目後，「令項目多了一層『體育』性質，不再只屬於『藝術』範疇，同時令這運動變得更專業、更受人關注」。他認為公眾認識霹靂舞僅是「第一步」，「希望接下來可以舉辦學界或全港地區比賽，只有參與人數夠多，這項運動才有更大推廣空間」。

霹靂舞仍未是香港體育學院精英資助項目，曾子驊曾長時間需自行承擔出外比賽費用，10多年來要在服裝行業做全職工作以延續追夢之路。他解釋道：「欠缺資助的運動員往往無法集中練習，自然影響比賽表現，希望霹靂舞將來在港可以爭取更多資源，從而為港爭取佳績。」

巴黎奧運霹靂舞昨晨決出女子組（B-Girl）金牌，最終由杭州亞運銀牌得主、日本隊25歲舞者湯淺亞實（B-Girl Ami）贏得這面奧運史上霹靂舞首金。狄易達說：「今屆奧運看到非常多女舞者完全不遜於男舞者，實力甚至更強，打破街舞只是『男性運動』的偏見」。