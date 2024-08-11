日本Ami新項霹靂舞封后 嘆下屆無賽可惜 國家隊劉清漪摘銅「更堅定自己」

6方面評分 採3場2勝制

霹靂舞進軍奧運舞台的歷史一天，吸引國際奧委會主席巴赫、國家隊自由式滑雪混血星將谷愛凌等名人當座上客見證。經歷一日內的分組賽、8強及4強龍爭虎鬥，終極對決由前年世界運動會金牌得主Ami硬碰去年世界賽冠軍Nicka。決賽賽制為兩名對戰舞者各有3回合各1分鐘表演機會，並由9名評審每輪按創造力、個性、技術、多樣性、表演性和音樂性共6方面評分，並在賽後揭曉3場2勝的勝出者。

Ami 10歲受姊薰陶

曾贏世界賽世運

率先登場的是Nicka，她笑容滿面的展示搖滾步，繼而延伸至排腿和定點動作也是輕鬆自如。緊接亮相的Ami則以強而有力的動作應戰，包括使出拋（Air-Flare）及跳轉（Swipe）等大地板動作。兩人各自表演期間不乏與對手甚至在場觀眾互動，至完成對決後更「識英雌重英雌」擊掌相擁致意。結果Ami在3回合都獲較多評審支持，以票數16：11擊敗Nicka，名留霹靂舞和奧運史冊。

出生日本埼玉縣的湯淺亞實，10歲時受年長4年的姊姊薰陶接觸霹靂舞。她在奧運前已具豐富世界冠軍經驗，先是2018年以19歲之齡成為「Red Bull BC One」世界總冠軍，翌年於世界體育舞蹈總會（WDSF）主辦的首屆世界賽封后，2022年則膺世界賽及世運會雙冠。儘管如此，獲加冕奧運冠軍頭銜還是讓她有點不知所措，「實際的感受尚未沸騰，感覺很輕飄飄。如果這是真的話，我應該會高興得想哭」。

霹靂舞從街頭踏上奧運舞台，Ami認為參賽舞者都能夠向世人展示霹靂舞的魅力。不過，在2028年洛杉磯奧運確定不會涵蓋霹靂舞下，此項目恐在五環賽場曇花一現。Ami對此也頗感惋惜，「很想在洛杉磯奧運看到霹靂舞的出現，因為美國是這舞蹈的發源地。然而即使沒有奧運舞台，舞者們還是會保持熱誠，繼續展示為人驚歎的舞蹈」。

劉清漪綽號671 取自普通話諧音

另一方面，落入銅牌戰的國家隊代表劉清漪，則以場數2：1（票數19：8）擊敗荷蘭隊印度裔選手恩迪亞沙祖（B-Girl India），如願登上頒獎台。綽號取自姓名普通話諧音的「671」，10歲在家鄉河南輝縣街頭看見霹靂舞表演後，決心尋師「習舞」。這名去年杭州亞運B-Girl金牌得主，形容近年追逐奧運夢的收穫並非只有一面銅牌，「接觸到整個世界的街舞文化後，我更能堅定自己、更明白自己想要什麼、更明確了自己下一步想做什麼。可能這次奧運也是一場自我成長的經歷。」

本報記者 許嘉明 巴黎直擊