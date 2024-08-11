明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

日本Ami新項霹靂舞封后 嘆下屆無賽可惜 國家隊劉清漪摘銅「更堅定自己」

【明報專訊】今屆巴黎奧運新增項目霹靂舞前晚起一連兩日展開，首日先決出女子組（B-Girl）金牌。日本隊25歲舞者湯淺亞實（B-Girl Ami）在決賽以場數3：0（票數16：11）擊敗17歲立陶宛隊選手班尼域（B-Girl Nicka），成為此項目首名奧運金牌得主。國家隊的19歲舞者劉清漪（B-Girl 671）則收穫銅牌。

6方面評分 採3場2勝制

霹靂舞進軍奧運舞台的歷史一天，吸引國際奧委會主席巴赫、國家隊自由式滑雪混血星將谷愛凌等名人當座上客見證。經歷一日內的分組賽、8強及4強龍爭虎鬥，終極對決由前年世界運動會金牌得主Ami硬碰去年世界賽冠軍Nicka。決賽賽制為兩名對戰舞者各有3回合各1分鐘表演機會，並由9名評審每輪按創造力、個性、技術、多樣性、表演性和音樂性共6方面評分，並在賽後揭曉3場2勝的勝出者。

Ami 10歲受姊薰陶

曾贏世界賽世運

率先登場的是Nicka，她笑容滿面的展示搖滾步，繼而延伸至排腿和定點動作也是輕鬆自如。緊接亮相的Ami則以強而有力的動作應戰，包括使出拋（Air-Flare）及跳轉（Swipe）等大地板動作。兩人各自表演期間不乏與對手甚至在場觀眾互動，至完成對決後更「識英雌重英雌」擊掌相擁致意。結果Ami在3回合都獲較多評審支持，以票數16：11擊敗Nicka，名留霹靂舞和奧運史冊。

出生日本埼玉縣的湯淺亞實，10歲時受年長4年的姊姊薰陶接觸霹靂舞。她在奧運前已具豐富世界冠軍經驗，先是2018年以19歲之齡成為「Red Bull BC One」世界總冠軍，翌年於世界體育舞蹈總會（WDSF）主辦的首屆世界賽封后，2022年則膺世界賽及世運會雙冠。儘管如此，獲加冕奧運冠軍頭銜還是讓她有點不知所措，「實際的感受尚未沸騰，感覺很輕飄飄。如果這是真的話，我應該會高興得想哭」。

霹靂舞從街頭踏上奧運舞台，Ami認為參賽舞者都能夠向世人展示霹靂舞的魅力。不過，在2028年洛杉磯奧運確定不會涵蓋霹靂舞下，此項目恐在五環賽場曇花一現。Ami對此也頗感惋惜，「很想在洛杉磯奧運看到霹靂舞的出現，因為美國是這舞蹈的發源地。然而即使沒有奧運舞台，舞者們還是會保持熱誠，繼續展示為人驚歎的舞蹈」。

劉清漪綽號671 取自普通話諧音

另一方面，落入銅牌戰的國家隊代表劉清漪，則以場數2：1（票數19：8）擊敗荷蘭隊印度裔選手恩迪亞沙祖（B-Girl India），如願登上頒獎台。綽號取自姓名普通話諧音的「671」，10歲在家鄉河南輝縣街頭看見霹靂舞表演後，決心尋師「習舞」。這名去年杭州亞運B-Girl金牌得主，形容近年追逐奧運夢的收穫並非只有一面銅牌，「接觸到整個世界的街舞文化後，我更能堅定自己、更明白自己想要什麼、更明確了自己下一步想做什麼。可能這次奧運也是一場自我成長的經歷。」

本報記者 許嘉明 巴黎直擊

上 / 下一篇新聞