志田千陽電台投稿向偶像「示愛」 王齊麟為女友護航

27歲的志田千陽今屆伙拍松山奈未初征奧即奪羽毛球女雙銅牌，加上甜美外貌而人氣急升，個人Instagram的追蹤者短短一周已升數倍至約85萬人。不過場外是「偶像宅」的她，返日後不但首個帖文便附上鍾愛女團乃木坂46的歌曲，更向由該團成員久保史緒里主持的電台節目投稿「示愛」道：「無論影片還是音樂我都常常看和聽，它一直給了我很多力量。」久保收到信息後表現興奮，並提及志田今屆比賽時的袋掛有該團前成員山下美月的飾物也成了熱話，並期望「未來有機會一起打羽毛球」。

至於伙拍李洋在羽毛球男雙取得兩連霸的中華台北隊好手王齊麟，回台後亦人氣高企，惟擔任人氣啦啦隊樂天女孩成員的女友陳詩媛卻惹爭議，因她日前現身管制區內接機兼受訪，被批藉機搶鏡。對此王齊麟昨力撐對方，又解釋進入管制區是其主意，且已事前申請獲批，「不要因一些事情就對她有偏見」。

王昶人氣急升 認有女友「封盤」

此外，國家隊男雙銀牌成員王昶亦因貌似男星鄭元暢而人氣急升，回國時更被女粉絲包圍，其個人抖音追蹤數已增至近200萬，但他及後在直播上透露自己已有女友，甜蜜地為自己「封盤」。