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體育

巴西女足決戰美國 瑪達森巴終戰誓圓金牌夢

【明報專訊】巴黎奧運女足今晚上演決賽，由4屆冠軍美國隊決戰曾兩度屈居亞軍的巴西隊，亦勢成復出的「森巴兵」隊長瑪達之國際賽告別戰。38歲的她出道以來共效力4支美國球隊，賽前獲眾「花旗兵」稱讚對該國女足發展貢獻良多。

為美國女足貢獻多 獲敵將表揚

身為六屆世界女足小姐的瑪達，今屆奧運在分組賽末輪負西班牙隊領紅被罰停賽兩場，無緣8強和4強淘汰法國及西班牙隊，卻已為決賽養精蓄銳，成為對手美國的心腹大患。已出道24年的她現效力奧蘭多榮耀，亦曾為另外3支美國球隊賣力，在美國女足球壇深受尊重，美國前鋒蘇菲亞史密夫說：「沒有瑪達，我們便不會在這裏。我為她在美國落班、為年輕球員發聲和協助美國女足發展而感激不已。」另一「花旗兵」鋒將崔妮迪洛文也說：「能與瑪達在美國交手是一種福氣，而在如此重要的決賽與她交鋒也是非常特別的……我愛她，但我渴望奪金。」

過去6次征奧的瑪達，只曾在2004和08年兩屆奪銀，而這兩次打敗巴西的正是美國，難怪隊友中場樸迪露亦表明「很希望她能奪金」。銅牌戰方面，德國隊昨晚以1：0擊敗西班牙摘季。

此外，男足季軍戰昨晨上演「非洲打吡」，結果摩洛哥隊以6：0大破埃及隊，亦是這北非國家今屆第2面獎牌。

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