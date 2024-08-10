驚險反勝塞爾維亞 夢幻決賽鬥法 居里回勇轟36分 杜蘭特讚「神一般表現」

面對以NBA三屆最有價值球員（MVP）約基治與阿特蘭大鷹隊後衛保丹洛域為首的塞爾維亞，美國隊在分組賽縱曾大勝對方26分，加上昨仗有史堤芬居里手感火熱，首節不足4分鐘已連入4記三分球，佔美國頭15分的14分，然而塞軍三分雨更猛烈，阿夫拉莫域與保丹洛域接連起手皆中，助首節以31：23領先。

克服17分落後劣勢 占士取三雙

夢幻隊同時在爭奪籃板陷劣勢，第2節一度落後多達17分，中鋒安必特力追分數下，美國隊上半場以43：54被三分球19射中10球的塞爾維亞拉開11分。

美國下半場開始發力，第3節尚餘3分鐘一度追至只差6分，惟塞爾維亞隨後連入兩個三分球，其中一球更博得犯規變成「4分波」，3節結束後，美國以63：76再被拉開13分。然而板櫈深度強的夢幻隊在第4節傾力反撲，加上約基治4犯後，追至82：84只差兩分。藉塞爾維亞接連射失三分球下，夢幻隊兩大主將「大帝」勒邦占士與居里此時挺身而出，前者先殺入內線鏟籃得手，在餘下3分39秒追平82：82，加上居里射入三分球，美國在賽事超過36分鐘落後下，在最後2分17秒以87：84首次反先，結果憑這節打出32：15攻勢，戲劇性以95：91反勝塞爾維亞，連續5屆入決賽。

36歲的居里攻入全場最高36分，包括射入9個三分球；39歲的占士取得16分、12個籃板及10次助攻貢獻個人歷來第2次奧運「三雙」寫歷史；約基治則為塞軍貢獻17分及11次助攻的「雙雙」。

美國主帥卡爾賽後形容昨仗是他帶領過最偉大一仗，「我很榮幸可成為這場比賽一部分，雙方球員都交出完美表現，對手迫使我們用盡全力，麾下亦打出無懈可擊的第4節」。主將之一杜蘭特更大讚居里這仗是「神一般的表現」。

法國挫德國 明晨演上屆決賽翻版

另一場4強，東道主法國隊在上季NBA狀元中鋒雲班耶馬貢獻11分、7個籃板、4次助攻及3次封阻領銜下，以73：69險勝去年世界盃冠軍的德國隊，明晨將在主場再與美國決戰。而德國今午5時將與塞爾維亞爭銅牌。